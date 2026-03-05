La Capital | Ovación | Messi

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Fue junto al plantel de Inter Miami por su consagración como campeones de la Major League Soccer (MLS) en 2025

5 de marzo 2026
Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi visitó la Casa Blanca, en Washington, y estuvo junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en el homenaje que recibió el Inter Miami por su consagración como campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025.

En la televisación de la ceremonia se vio el ingreso del plantel de Inter, todos vestidos con saco negro, entre ellos Rodrigo De Paul y Luis Suárez, pero con dos ausencias notorias: el presidente del club, David Beckham (que estaba en Europa para el desfile de moda de su esposa), y el capitán del equipo, Lionel Messi. Pero cuando ya todos comentaban sobre el faltazo, irrumpieron en la sala Trump y Messi en medio de aplausos.

La invitación al equipo responde a una tradición institucional de la presidencia estadounidense. Cada año, la Casa Blanca recibe a distintos equipos campeones en diversas disciplinas profesionales y universitarias.

La participación de Messi en el evento multiplicó el interés mundial de la cita, ya que en la previa no se sabía a ciencia cierta si el rosarino iba a decir presente. El viaje del Inter Miami a Washington también responde a motivos deportivos: el próximo sábado se enfrentará al DC United por la tercera jornada de la MLS en la capital estadounidense desde las 18:30 (hora argentina).

Es la primera vez que Messi visita la Casa Blanca, ya que cuando fue invitado a inicios de 2025 por parte del entonces presidente Joe Biden, el crack rosarino no pudo asistir. La invitación de aquel entonces respondía a haber recibido la Medalla Presidencial de la Libertad, lo que convirtió a Messi en el primer argentino y futbolista varón en recibir el máximo honor civil de los Estados Unidos.

