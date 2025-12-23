La Capital | Información General | Messi

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente mientras manejaba su auto en Miami

La diseñadora habría sufrido una descompensación mientras conducía y sufrió lesiones de consideración, pero su vida no corría peligro

23 de diciembre 2025 · 07:44hs
María Sol Messi

Foto: NA

María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, junto a su pareja Julián Arellano. La joven está fuera de peligro tras el incidente vial que tuvo en Miami. 

María Sol Messi, hermana del futbolista Lionel Messi, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ciudad estadounidense de Miami y tuvo un accidente automovilístico, aunque ya está fuera de peligro. La diseñadora sufrió la fractura de dos vértebras y otra en el talón, además de una quemadura y una lesión en la muñeca.

Con su salud como prioridad, María Sol tuvo que postergar su casamiento, organizado para el sábado 3 de enero en un barrio cerrado cerca de Rosario, y ya se encuentra rehabilitándose. La familia Messi fue sacudida por una dura noticia en los últimos días, con la descompensación y el posterior accidente que sufrió María Sol, hermana menor del “10”.

El choque se dio mientras manejaba por las calles de Miami y le dejó como consecuencias la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura grave y un golpe en la muñeca, aunque no puso su vida en peligro.

Qué dijo la mamá de Messi

Además, según declaró su madre, Celia Cuccittini, María Sol “está bien y ya está en Argentina”, mostrándose preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto. El deseo de la familia fue mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.

Pasando a un segundo plano, su casamiento, con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata. El mismo iba a tener lugar en cercanías de Rosario el 3 de enero y estaba planificado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones.

