Lionel Messi: "Me hubiese gustado que Diego me entregara la Copa del Mundo"

En una extensa entrevista, La Pulga contó además que se arrepintió de una frase suya que se volvió viral. "No me gustó el «andá pa' allá, bobo». No me gusta dejar esa imagen", sostuvo

Lionel Messi habló. Y habló. Y no paró de hablar. Después de haberse mantenido en silencio tras ganar el Mundial de Qatar, finalmente concedió una entrevista y se lo vio relajado, contento y feliz. El título del mundo era lo que más quería. Aunque quizás le quede en el "debe" el sueño de vestir la camiseta de Newell's, algo con lo que muchos se entusiasman. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que en la primera entrevista que brindó tras el Mundial Messi habló de todo. “Me hubiese gustado que Diego me entregara la Copa", sostuvo el rosarino.

Y hasta dejó en claro que la frase que recorrió el mundo y hasta se transformó en meme ("andá pa' allá") no es de su agrado. “No me gustó el «andá pa' allá, bobo». No estaba nada pensado, no me gusta dejar esa imagen”, reconoció Messi durante la charla que mantuvo con Andy Kusnetzoff en el programa “Perros de la calle” que se emite por Urbana Play.