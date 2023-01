Lionel Messi: "Siempre le agradezco a Dios, sabía que me iba a regalar un Mundial"

La vida de Lionel Messi cambió para siempre tras la consagración en el Mundial Qatar 2022. Después de intentarlo una y otra vez, el rosarino finalmente consiguió lo que tanto quería, el último título que necesitaba y que más deseaba. Y de esa forma se sacó el peso que tenía encima para enriquecer aún más su enorme carrera. "Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía", aseguró el capitán de la selección en un adelanto de la charla con el conductor Andy Kusnetzoff.

Messi disfrutó a pleno todo este tiempo tras la consagración, aunque no había brindado entrevistas hasta hace unos días. El periodista Andy Kusnetzoff lo entrevistó para su programa de radio Urbana Play y el material será presentado este lunes aunque ya se conocieron algunos adelantos.

"Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Fue más de lo que imaginaba, que no era poco. Imaginarte campeón del mundo y todo lo que venía después en mi cabeza era algo muy grande pero al final fue mucho más todavía", fue una de las frases de Messi.

"Cuando sos el 1 mundial en lo tuyo es difícil imaginar que también sos humilde, generoso, humano. El impacto es mucho más fuerte. Gracias Leo por recibirme y dar lo mejor. Con sensibilidad y humor. Lo valoro mucho y te voy a estar siempre agradecido. Tuve el privilegio de estar en el lugar y con la persona más querida por el mundo entero. Gracias otra vez. Y Vamos Argentina ! Ojalá disfruten esta charla tanto como yo", publicó el periodista en su cuenta de Instagram.

Andy contó que hace un tiempo venía trabajando para conseguir una nota y se dio de repente. "Estaba haciendo un trámite de mi mamá, que se cayó en Navidad, y tratando de conseguir una silla de ruedas para ella. Me llamó Marcelo Méndez (encargado de prensa de la Pulga desde 2014), con quien venía pidiendo una entrevista con Lionel hace tiempo. Y me dijo que con la energía que se generó me invitaban a hacerle la nota a París", contó el conductor sobre la nota que será compartida este lunes.

El conductor no lo dudó y viajó junto a su familia a Francia para concretar la nota tan deseada.