La otra sede donde Newell's podría jugar por los cuartos de final de Copa Argentina

Hasta el momento, desde la AFA confirmaron la fecha para el choque entre Newell's y Belgrano el 17 de septiembre, pero no está definida la sede

Hace unos días la organización de la Copa Argentina confirmó la fecha del enfrentamiento por los cuartos de final del certamen entre Newell's y Belgrano de Córdoba para el próximo 17 de septiembre, echando por tierra definitivamente la idea de jugar en la próxima fecha FIFA que se desarrollará el primer fin de semana de septiembre.

Lo que sonó raro en la no confirmación de la sede es que, según lo dicho por ambos clubes, estaba determinado el estadio . La primera información fue que la llave se iba a definir en el estadio Juan Gilberto Funes, que tiene capacidad para 15.062 espectadores y está ubicado en la ciudad de la Punta, a 20 kilómetros de la capital de San Luis.

Pero, según pudo averiguar Ovación, la falta de oficialización del estadio tiene que ver con un pedido por parte de la dirigencia de Newell's para cambiar la sede más cerca de las dos ciudades , dado que en el último encuentro ante Atlético Tucumán, los hinchas leprosos tuvieron que recorrer más de 1200 kilómetros, mientras los tucumanos lo hicieron en 400 kilómetros.

Newell's y el pedido de traslado

Aunque esa no sería el único motivo, ya que en el camino hasta el estadio La Punta, las dos hinchadas tendrían que recorrer juntos un trayecto de la ruta, algo que no termina de convencer a los organismos de seguridad tanto de Santa Fe como de Córdoba y tampoco le termina de cerrar a la organización.

Con este contexto, la variante que se maneja como posibilidad es la plaza de Santa Fe. Más allá de que no se confirmó cual sería el estadio en la capital de la provincia, por capacidad, el Cementerio de los Elefantes de Colón de Santa Fe estaría por sobre el 15 de Abril de Unión. La definición llegaría en los próximos días.