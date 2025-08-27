La Capital | Ovación | Newell's

Otro paraguayo que llega a Newell's: cuáles son los antecedentes de Josué Colmán

El volante ofensivo inició su carrera en Cerro Porteño y arribará al Parque a préstamo por una temporada y con una opción de compra. Su último paso fue en Querétaro

Luis Castro

Por Luis Castro

27 de agosto 2025 · 10:31hs
Josué Colmán tiene todo acordado de palabra para sumarse a Newells. Resta la firma de contrato y oficialización.

Josué Colmán tiene todo acordado de palabra para sumarse a Newell's. Resta la firma de contrato y oficialización.

En el medio del golpe anímico que recibió Newell's tras la derrota en el clásico con Central, en el Parque se activaron las búsquedas de refuerzos y comenzaron movimientos acelerados con el fin de retocar al plantel rojinegro.

A la partida de un jugador paraguayo, que desde hace tiempo no estaba en los planes pero que fue utilizado por Cristian Fabbiani, ahora llegará otro guaraní a pedido del entrenador (falta la revisión médica y firma de contrato). Se trata del volante ofensivo Josué Colmán, quien deja México con el fin de jugar en la Lepra a préstamo por una temporada y con una opción de compra del cincuenta por ciento del pase.

Pero la gran pregunta es: ¿quién es el paraguayo Josué Colmán? Es un mediocampista ofensivo, de 27 años, que inició su carrera en Cerro Porteño. En el club Azulgrana comenzó jugando en la temporada 2016 y al año siguiente se coronó campeón del Clausura. Su buen rendimiento hizo que Orlando City Soccer Club adquiriera su pase y firmó un contrato por cinco temporadas. Tal era la expectativa que recibió la camiseta número la 10 que lucía nada menos que el brasileño Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite).

>>Leer más: El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central en el clásico

Colm{an y el sueño de ir a Europa

La idea del jugador era no sólo afrontar ese desafío sino continuar con su crecimiento futbolístico para pegar el salto al fútbol europeo. Pero no todo transitó por el camino soñado sino que un año después de su arribo fue prestado a su club de origen, Cerro Porteño. ¿El motivo? Colmán fue separado del plantel por "quebrantar las reglas del vestuario del equipo", según informó el cuerpo técnico del club de ese momento. Esa cesión indicaba que difícilmente iba a volver a la entidad de la MLS.

Embed - Josue Colman 2025

“Sabía cuándo llegue que existían altas expectativas en mí, pero las cosas no salieron de la manera que esperaba, especialmente para el equipo y para mí personalmente”, declaró en aquel momento Colmán en una entrevista para la MLS.

>>Leer más: Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Ante esta situación, en 2021 firmó un vínculo por dos año con Guaraní, club con el que lograr obtiene un nuevo título y le permitió emigrar a México, más precisamente Mazatlán FC a cambio de 2,5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. De acuerdo a los detalles informados en México, fue uno de los fichajes más caros del club.

En enero del presente año llegó a Querétaro a préstamo por seis meses y con la opción de renovar. No obstante, en las últimas semanas Colmán recibió propuestas de Arabia y también de México, pero finalmente en las últimas horas aceleró las negociaciones y se quedó con el volante ofensivo. En el Parque lo esperan para las próximas horas para finiquitar la operación y sumar un nuevo jugador al plantel del Ogro.

>>Leer más: Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisOmarTapia/status/1960537593935692273&partner=&hide_thread=false

Otros antecedentes

El jugador paraguayo que llegará a Rosario en las próximas horas también disputó el Mundial de Fútbol sub-17 defendiendo los colores de la selección de Paraguay en 2015 y el Sudamericano sub-20 en 2017. Como distinción, Colmán fue el único paraguayo en obtener el Balón de Plata en la Copa México de Naciones sub-17 de 2014.

Entre las características futbolísticas, Colmán puede desempeñarse como extremo por ambos costados y también como un segundo delantero o mediapunta.

Noticias relacionadas
La formación inicial del último sábado de Newells en Arroyito, sin ningún futbolista surgido de la cantera leprosa. 

Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Hernán Mastrángelo, el árbitro de Newells ante Barracas Central.

El árbitro de Newell's este viernes será el VAR que ya lo perjudicó con Barracas y no le dio un penal

Josué Colman, el delantero que llega a Newells.

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

La reserva de Newells venció 2 a 0 a Barracas Central. 

La reserva de Newell's ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Lo último

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

El presidente le respondió a un cronista sobre los presuntos sobornos en su gobierno. “Lo vamos a llevar a la Justicia", dijo durante una caravana que encabezó en Lomas de Zamora

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados
Política

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ovación
Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial
OVACIÓN

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Policiales
La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial