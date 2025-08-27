Otro paraguayo que llega a Newell's: cuáles son los antecedentes de Josué Colmán

El volante ofensivo inició su carrera en Cerro Porteño y arribará al Parque a préstamo por una temporada y con una opción de compra. Su último paso fue en Querétaro

Josué Colmán tiene todo acordado de palabra para sumarse a Newell's. Resta la firma de contrato y oficialización.

En el medio del golpe anímico que recibió Newell's tras la derrota en el clásico con Central, en el Parque se activaron las búsquedas de refuerzos y comenzaron movimientos acelerados con el fin de retocar al plantel rojinegro.

A la partida de un jugador paraguayo, que desde hace tiempo no estaba en los planes pero que fue utilizado por Cristian Fabbiani, ahora llegará otro guaraní a pedido del entrenador (falta la revisión médica y firma de contrato) . Se trata del volante ofensivo Josué Colmán, quien deja México con el fin de jugar en la Lepra a préstamo por una temporada y con una opción de compra del cincuenta por ciento del pase.

Pero la gran pregunta es: ¿quién es el paraguayo Josué Colmán ? Es un mediocampista ofensivo, de 27 años, que inició su carrera en Cerro Porteño. En el club Azulgrana comenzó jugando en la temporada 2016 y al año siguiente se coronó campeón del Clausura. Su buen rendimiento hizo que Orlando City Soccer Club adquiriera su pase y firmó un contrato por cinco temporadas. Tal era la expectativa que recibió la camiseta número la 10 que lucía nada menos que el brasileño Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite).

Colm{an y el sueño de ir a Europa

La idea del jugador era no sólo afrontar ese desafío sino continuar con su crecimiento futbolístico para pegar el salto al fútbol europeo. Pero no todo transitó por el camino soñado sino que un año después de su arribo fue prestado a su club de origen, Cerro Porteño. ¿El motivo? Colmán fue separado del plantel por "quebrantar las reglas del vestuario del equipo", según informó el cuerpo técnico del club de ese momento. Esa cesión indicaba que difícilmente iba a volver a la entidad de la MLS.

“Sabía cuándo llegue que existían altas expectativas en mí, pero las cosas no salieron de la manera que esperaba, especialmente para el equipo y para mí personalmente”, declaró en aquel momento Colmán en una entrevista para la MLS.

Ante esta situación, en 2021 firmó un vínculo por dos año con Guaraní, club con el que lograr obtiene un nuevo título y le permitió emigrar a México, más precisamente Mazatlán FC a cambio de 2,5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. De acuerdo a los detalles informados en México, fue uno de los fichajes más caros del club.

En enero del presente año llegó a Querétaro a préstamo por seis meses y con la opción de renovar. No obstante, en las últimas semanas Colmán recibió propuestas de Arabia y también de México, pero finalmente en las últimas horas aceleró las negociaciones y se quedó con el volante ofensivo. En el Parque lo esperan para las próximas horas para finiquitar la operación y sumar un nuevo jugador al plantel del Ogro.

Josué Colmán dejará el fútbol mexicano. Llegará como agente libre a Newell’s Old Boys.



Sus números en la 2024-25, vía @SofascoreLA pic.twitter.com/n77GxaMDRo — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 27, 2025

Otros antecedentes

El jugador paraguayo que llegará a Rosario en las próximas horas también disputó el Mundial de Fútbol sub-17 defendiendo los colores de la selección de Paraguay en 2015 y el Sudamericano sub-20 en 2017. Como distinción, Colmán fue el único paraguayo en obtener el Balón de Plata en la Copa México de Naciones sub-17 de 2014.

Entre las características futbolísticas, Colmán puede desempeñarse como extremo por ambos costados y también como un segundo delantero o mediapunta.