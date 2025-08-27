Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

A la casi segura salida de Carlos Ordóñez de la entidad del Parque podría sumarse otro extranjero más que jugó el último fin de semana ante Central

Salcedo no estaba en los planes del Ogro para Newell's, pero jugó ante Defensa y Justicia e ingresó en el clásico con Central.

Se viven horas de gestiones varias en Newell's tanto de salidas como de llegadas , ya que a la muy probable salida de Carlos Ordóñez, que podría ser adquirido por Progreso de Uruguay, se le agrega otro futbolista extranjero que estaría pronto a emigrar y a liberar otro cupo.

El futbolista en cuestión es Saúl Salcedo, quien tendría todo acordado para pasar a defender los colores de Argentinos Juniors. El paraguayo, tuvo días muy movidos en la Lepra, ya que de ser apartado por Fabbiani al principio del semestre, fue nuevamente convocado al plantel profesional en los últimos diez días.

Además, el zaguero no sólo fue titular ante Defensa y Justicia, cuando el Rojinegro jugó con un equipo alternativo, sino que también ingresó en el clásico frente a Rosario Central después de que fuera expulsado Luciano Lollo cuando casi finalizaba el encuentro.

El guaraní sería adquirido por la institución de la Paternal, situación que liberaría un cupo de extranjeros. Esta situación podría hacer rever la venta de Ordoñez, ya que el colombiano tenía un préstamo con Progreso hasta diciembre y el cupo de Salcedo se utilizaría para la llegada de Josué Colmán.

>>Leer más: Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Saúl Salcedo en Newell's

Salcedo llegó a Newell's en julio de 2024, cuando el secretario técnico era Ariel Michaloutsos. De esta manera, el defensor firmó contrato con la Lepra hasta el 31 de diciembre de 2027, adquiriendo la institución del Parque Independencia el 100% de los derechos económicos y federativos.

El ex Olimpia de Paraguay, tuvo una buena primera parte de su estadía en Newell's, situación que lo llevó a ser convocado este año por la selección de Paraguay para las Eliminatorias al mundial del próximo año. Ya en el semestre anterior, bajó su rendimiento, por eso Cristian Fabbiani decidió apartarlo del grupo y traer a Fabián Noguera.

>>Leer más: Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro