Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura La Lepra chocará ante el Guapo tras la derrota en el clásico y tendrá cambios en la formación titular. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 28 de agosto 2025 · 11:20hs

Newell's recibe a Barracas Central en el estadio Marcelo Bielsa por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Guapo de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Barracas El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Barracas Central será este viernes 29 de agosto, desde las 19, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Dónde ver Newell's vs. Barracas La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Guapo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image - 2025-03-01T191122.601.png El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo de Barracas por 2-0 frente a Newell's. Virginia Benedetto / La Capital >> Leer más: Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's; ¿cual será su próximo equipo?

Posibles formaciones de Newell's y Barracas Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani. Barracas: El entrenador Rubén Darío Insúa no dio indicios del once titular del Guapo. Embed