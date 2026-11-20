El argentino aseguró que Las Vegas "se sentirá como un fin de semana sprint". Además, podría mejorar su posición en la largada por castigos a sus rivales

Franco Colapinto disputará el GP de Las Vegas de la Fórmula 1 este fin de semana.

Franco Colapinto mostró su frustración luego de su primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 , pero también recibió buenas noticias. De cara a la clasificación, cinco pilotos fueron sancionados con varios puestos para la largada y Flavio Briatore se refirió al futuro de Alpine .

“ No hice nada hoy . Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas. Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar ”, aseguró el argentino durante una nota para ESPN.

Por eso, el pilarense remarcó que “fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción” , debido a que esperaba “salir a la pista y dar vueltas”, pero la lluvia interrumpió sus planes. “ Como el pronóstico para el resto del fin de semana indica que estará seco, realmente no había mucho que aprender ni necesidad de correr riesgos . La pista estaba muy resbaladiza por el agua en la superficie, y no se secaba rápido debido a las bajas temperaturas”, sentenció.

En este punto, Colapinto sostuvo que “se sentirá casi como un fin de semana de sprint” por la falta de entrenamientos en las condiciones en las que deberá clasificar y correr en la madrugada del domingo, con una sola sesión de prácticas en seco. “Probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres. Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la clasificación”, concluyó.

Bajo el techo por si llueve. Franco Colapinto se la pasó más en el box con su ingeniero Stuart que en pista. BWT Alpine

Cinco pilotos sancionados

De cara a la clasificación, cinco pilotos fueron sancionados y saben que deberán largar desde el fondo el domingo en Las Vegas. Los afectados son: Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oliver Bearman.

Piastri, Sainz y Antonelli recibieron las penalidades por exceder el límite de cuatro cambios de motor de combustión interna a lo largo de la temporada. El australiano y el español recibieron 10 puestos de retroceso en la largada por alcanzar su quinto motor, mientras que el italiano fue castigado con 5 posiciones por llegar a la sexta unidad del año.

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En tanto, Bearman también modificará el motor de combustión interna, pero además cambiará otros elementos de la unidad de potencia que, al acumularse, derivaron en una sanción de 35 puestos para el inglés. Por su parte, Stroll utilizará una nueva batería y cambiará la central electrónica, por lo que sufrirá una pérdida de 10 posiciones.

El campeón. Kimi Antonelli disfruta del campeonato en el tramo final de la temporada.

El futuro de Alpine

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, se refirió al futuro de la escudería británica y expresó: “Si todo funciona bien, aunque no creo que sea fácil, estar el año que viene a dos o tres décimas de McLaren ya sería un gran éxito”. El italiano destacó la evolución del equipo birtánico durante los últimos años y enfatizó que seguirán su ejemplo.

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“Es un gran salto. Ahora el equipo está unido. La parte de ingeniería y la técnica están más o menos cohesionadas. Vuelve a ser un equipo de carreras. Eso es lo más importante”, reconoció sobre la evolución de Alpine desde su llegada en 2024, de la mano de Colapinto y Pierre Gasly al volante.