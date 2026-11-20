La diputada provincial ratificó que su fuerza no integrará una alianza con LLA en 2027 y defendió la continuidad de la coalición de gobierno en Santa Fe

La diputada provincial y secretaria adjunta del Partido Socialista santafesino, Varinia Drisun , ratificó que su fuerza no integrará una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en 2027 y defendió la continuidad de Unidos .

“Unidos no sería Unidos si ingresa La Libertad Avanza. Sería otra cosa. Y está claro que el socialismo no sería parte de esa estrategia” , afirmó este viernes Drisun.

Además, la diputada provincial subrayó que el gobernador Maximiliano Pullaro descartó un acuerdo electoral con los libertarios y aseguró que el PS trabaja para “cuidar y fortalecer a Unidos” .

Drisun sostiene que las diferencias con el presidente Javier Milei no son coyunturales sino de fondo. Aunque admitió coincidencias con la necesidad de ordenar la macroeconomía, cuestionó la falta de un proyecto de desarrollo que contemple salud, educación, ciencia y discapacidad.

“¿Qué tiene que ver el gobierno de Maxi Pullaro con el de Milei? Acá se hace obra pública, en lo nacional no”, planteó.

Como ejemplo, Drisun mencionó el nuevo Hospital Jaime Ferré de Rafaela y la reanudación de las obras del Hospital Regional Sur de Rosario, que vinculó con la planificación sanitaria iniciada por Hermes Binner y continuada por Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

Cruces con el PRO

Sobre los cruces con sectores del PRO por las leyes de seguridad, consideró desafortunadas algunas declaraciones contra el PS, pero reivindicó el debate interno.

Explicó que los socialistas acompañaron las normas tras introducir modificaciones. “La política es con debate y es con síntesis”, sostuvo la legisladora del PS.