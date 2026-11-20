Un proyecto busca beneficiar a los usuarios que apuestan por la movilidad eléctrica con descuentos de hasta el 60%. En el primer semestre, se patentaron más de 2.500 autos eléctricos e híbridos en la provincia

Apuntan a un uso más racional a la hora de cargar la batería de los autos eléctricos

En la Legislatura de Santa Fe se debate un proyecto que busca darle incentivo a los usuarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que sean titulares de autos eléctricos . La iniciativa surgió con el objetivo de ordenar el uso de electricidad ante la creciente demanda de estas unidades.

El 2027 se presenta como un año récord para la venta de autos eléctricos, que también se transforma en una preocupación para el sistema. Sumarle una gran carga más a la red podría provocar fallas en el servicio y ante esto los legisladores tienen sobre su mesa un proyecto que busca un mejor suministro.

En el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Presupuesto y hacienda y Asuntos constitucionales y legislación general de la Cámara de Diputados y la representación de Enerfe con su presidente Rodolfo Giacosa, el diputado Joaquín Blanco presentó su proyecto para ofrecer un descuento del 50% en horario nocturno y del 60% los fines de semana y feriado a los santafesinos que tengan la titularidad de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. “En 2027 va a crecer exponencialmente la cantidad de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en la provincia de Santa Fe y eso va a recargar un sistema eléctrico que no está preparado. Esta iniciativa es para prepararnos y ordenar la demanda”, expresó Blanco.

Según la exposición de Blanco, la carga de un vehículo representa en términos de consumo lo mismo que tener tres aires acondicionados funcionando en simultáneo. Ante este dato, el legislador propone incentivos para que los usuarios carguen los vehículos de noche, evitando saturación del servicio en horarios donde la mayoría del comercio, la industria o las familias están en plena actividad.

Blanco descartó que se trate de un proyecto ligado a políticas de subsidios y lo definió como "una política inteligente ante un hecho evidente" y destacó que los usuarios se vuelcan por autos eléctricos o híbridos por los costos: "Hoy un tanque de nafta, para hacer 400 kilómetros, sale aproximadamente cien mil pesos. Cargar una batería para hacer ese mismo trayecto sale trece mil pesos, casi una décima parte".

Tarifa de Movilidad Eléctrica

El diputado Joaquín Blanco propone crear la Tarifa de Movilidad Eléctrica (TME) para ofrecer los descuentos a los titulares de rodados eléctricos. Esta tarifa ofrecerá descuentos durante la noche y los fines de semana con el fin de ordenar la demanda y no saturar el servicio de la EPE.

La TME propone cuatro bandas tarifarias: la Pico, de lunes a viernes de 18 a 23; el Resto de 5 a 18; y el Valle de 23 a 5 y fin de semana y feriados desde el sábado a las 14 hasta el lunes o el siguiente día hábil a las 5.

El descuento se aplicaría sobre la porción de la tarifa que corresponde al servicio de distribución y significaría a un 50% en el horario Valle y un 60% los fines de semana y feriados. Para la banda Pico y Resto no hay descuesto en carpeta.

Blanco propone que el descuento tenga un cupo mensual de 400 kWh para los usuarios residenciales y 1.500 kWh para comercios y empresas. Superando ese límite se pierde todo tipo de beneficio.

Para acceder a dichos descuentos habría que anotarse en la EPE, tener el auto registrado y aceptar un medidor inteligente que mide el consumo hora por hora. Lo instalaría la empresa distribuidora y se pagaría en cuotas, junto con el cargo fijo mensual, durante un máximo de cinco años.

Crecimiento de los autos eléctricos

En 2022 se habían registrado 622 vehículos eléctricos e híbridos en Santa Fe. En 2025 fueron 1.750 y solamente entre enero y junio de 2026 ya se contabilizaron 2.531.

La comparación permite dimensionar el crecimiento: en apenas seis meses Santa Fe superó en más de 40% el total de vehículos eléctricos e híbridos patentados durante todo 2025.

“La movilidad eléctrica no genera contaminación auditiva, no genera contaminación en el aire, con lo cual es deseable que el transporte público, los taxis y todo lo que tiene que ver con la logística de las grandes ciudades pase a movilidad eléctrica”, finalizó Blanco.