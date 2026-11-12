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Newell's: Kudelka tendrá casi plantel completo para enfrentar los octavos de final

Salvo Mateo García y Saúl Salcedo, el cuerpo técnico de Newell's podría tener a todos los jugadores a disposición para chocar con el Lobo

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Lautaro Giannetti sufrió una lesión muscular

Lautaro Giannetti sufrió una lesión muscular, pero ya está bien. Su aporte en el fondo de Newell's es esencial para el DT.

A pesar que la semana de entrenamientos recién comienza para el plantel de Newell's, solo hay un objetivo en la mira pensando en el futuro de este semestre y son los octavos de final de la Liga Profesional, el lunes 23 a las 17 horas, ante Gimnasia y Esgrima en el bosque platense.

Con la decisión de preservarlo y tenerlo óptimo para el próximo partido ante el Lobo, Lautaro Giannetti (dolencia muscular)aceleró esta semana en su preparación de cara a GELP y llegará sin ningún inconveniente para volver a la titularidad en lugar de Nicolás Goitea, quien no tuvo un rendimiento parejo en los dos encuentros que fue titular.

Otro de los “cuidados” ante Instituto, que tuvo una recuperación anterior al exdefensor de Vélez y que también tiene cartel de titular para Frank Kudelka, es Rodrigo Herrera (lesión en el pie). El volante retornaría a los once reemplazando a Lucas Gómez, que no pareció aprovechar la oportunidad de ser titular en dos partidos de manera consecutiva.

Leer más: Newell's: exdirigentes presentaron una cautelar para revocar la suspensión como socios

Los otros lesionados de Newell's

Distinta es la situación tanto de Bruno Cabrera como de Franco Escobar, quienes tuvieron sendas lesiones musculares hace diez días aproximadamente. A los dos futbolistas leprosos les vino muy bien este parate por fecha FIFA y, de no mediar inconvenientes en las próximas dos semanas, podrán ser utilizados por el cuerpo técnico.

En el caso de Cabrera, el zaguero había tenido muy buenas actuaciones cuando le tocó la chance de salir al campo de juego en lugar de Giannetti, pero el regreso del exzaguero velezano lo dejaría como una opción desde el banco de suplentes.

Distinta es la situación de Franco Escobar quien, más allá que había perdido la titularidad ante San Lorenzo, es una de las opciones que seduce y mucho al entrenador, sobre todo en encuentros en condición de visitante, donde se priorice más la regularidad defensiva a la contundencia ofensiva.

En tanto, ni Mateo García ni Saúl Salcedo están realizando trabajos de campo y no estarán disponibles para el cierre de la temporada.

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