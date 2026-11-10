Tras clasificarse a los octavos de final, el plantel de Newell's vuelve a los entrenamientos

Los dirigidos por Frank Kudelka buscan la puesta a punto para visitar a Gimnasia y Esgrima, en La Plata, en el comienzo de la fase final de la Liga

La fecha Fifa será una bocanada de oxígeno para el plantel de Newell's después de lo que fue la clasificación a octavos de final en Córdoba el último sábado ante Instituto y con miras al comienzo de la definición del campeonato ante Gimnasia, en La Plata.

El parate por los encuentros de la selección argentina, tanto ante Uruguay (viernes 13 en la Bombonera) y Costa Rica (martes 17 en el Mario Kempes), le permitirá al cuerpo técnico que comanda Frank Kudelka recuperar a varios de los futbolistas que no han podido estar en los últimos encuentros por diferentes lesiones.

Los que ya estaban recuperados de sus respectivas lesiones, Lautaro Gianetti (lesión muscular ante Lanús) y Rodrigo Herrera (traumatismo en el pie tras el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero), seguramente serán titulares ante el Lobo.

El parate le vendrá muy bien a dos futbolistas en particular. Bruno Cabrera, quien sufrió una lesión muscular en el choque ante San Lorenzo, y Franco Escobar, que tuvo una distensión durante una práctica semanal, podrían estar a disposición del DT y ser opciones.

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Además, el encuentro por los octavos de final tendrá los regresos tanto de Matías Cóccaro y Walter Mazzanti. Los dos fueron preservados, aunque a diferencia del Zorro, Mazzantti no sólo jugó unos minutos ante Instituto, sino que fue uno de los goleadores de la noche cordobesa al convertir el segundo para el Rojinegro.

La vuelta a los entrenamientos

El empate ante la Gloria, y la lejanía del próximo partido por octavos de final, le permitieron al plantel Leproso tener dos días de descanso. Los futbolistas Rojinegros, volverán a los entrenamientos este martes, por la tarde, en Bella Vista y a puertas cerradas.

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Hoy quedaría definido día y hora para el choque ante el Lobo

Este martes, muy probablemente se defina día y hora para el cotejo ante Gimnasia y Esgrima Según versiones que llegan desde La Plata, el encuentro ante el Lobo estaría programado para el próximo sábado 21 de noviembre a las 20 horas, pero resta confirmación oficial por parte de la Liga Profesional.

Guch y Gómez Mattar, convocados

Las buenas noticias siguen llegando para la dirigencia de Newell's, ya que dos de los juveniles que más futuro tienen en la institución junto a Luca Regiardo fueron convocados por la selección argentina sub-20 (ver aparte). Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar trabajarán durante toda la semana junto a los futbolistas elegidos por Diego Placente para formar parte del grupo de apoyo a la selección mayor que enfrentará la fecha Fifa.