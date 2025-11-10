La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

El argentino fue confirmado por Alpine y tendrá tres carreras en lo que queda del año. Los fanáticos deberán desvelarse para verlo

10 de noviembre 2025 · 11:32hs
Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026, pero antes tendrá tres carreras para cerrar el año.

Franco Colapinto encara el final del 2025 en la Fórmula 1 con tranquilidad luego del anuncio de su continuidad con Alpine en 2026. A pesar del complicado Gran Premio de Brasil el fin de semana pasado, el argentino tiene la mirada puesta en cerrar el año de la mejor manera y prepararse para su primera temporada completa en la Máxima.

Los ánimos cambiaron el viernes en San Pablo con la confirmación de la escudería francesa, donde, a pesar de su 15º puesto el domingo, se marchó con una sonrisa y saludó a miles de argentinos que estuvieron presentes en Interlagos.

Con el único objetivo de superar a su compañero, Pierre Gasly, en lo que queda por delante, Colapinto tendrá tres carreras para seguir sumando experiencia y llegar al nuevo año de la mejor manera posible, con ritmo y confianza.

Colapinto Briatore Alpine (1)
Firma y sonrisa. Colapinto será titular de Alpine junto a Pierre Gasly la próxima temporada.

Firma y sonrisa. Colapinto será titular de Alpine junto a Pierre Gasly la próxima temporada.

Por eso, tendrá su próxima parada en Las Vegas, donde correrá su última carrera del año en el continente americano. Allí, tuvo un durísimo choque en 2024 con Williams, cuando encaraba el tramo final de una vuelta de clasificación que lo metía en la Q3, que lo condenó para el cierre de la temporada.

En esta oportunidad, buscará cambiar la cara en medio de la noche del oeste estadounidense, por lo que millones de fanáticos deberán quedarse hasta altas horas de la madrugada para apoyarlo.

Cuándo se disputa el GP de Las Vegas y dónde verlo

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre. La jornada comenzará con la primera práctica el jueves a la noche, mientras que la segunda llegará unas horas más tarde en la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche siguiente, será el turno de la tercera práctica libre. y luego la clasificación.

En tanto, la clasificación se disputará en las primeras horas del sábado, para finalmente tener la carrera principal en la madrugada del domingo.

>> Leer más: El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

Toda la actividad del fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

colapinto Boca
Miles de argentinos apoyaron a Colapinto en Brasil.

Miles de argentinos apoyaron a Colapinto en Brasil.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21.30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 1

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, a la 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

Noticias relacionadas
Primera curva y Lando Norris toma la vanguardia para ganar en Interlagos. Atrás se ve a Franco Colapinto, que luchó a brazo partido.

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Franco Colapinto comprueba que están cruzando la meta de Interlagos con el mini Alpine que condujo Pierre Gasly. Y ya se sonríe.

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Lewis Hamilton, rodeado de seguridad, se arrimó a la vallas del paddock de Interlagos para firmar autógrafos. 

El termómetro de los hinchas en la llegada de los pilotos a Interlagos, con un claro ganador

La plaza del centro de San Pablo, con fans argentinos de Franco Colapinto.

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Lo último

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Su último cargo fue como jefe de la UR III del departamento Belgrano. Lo designaron tras las detenciones de jefes en la causa de fraude con combustibles

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Ovación
Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina
La Ciudad

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario