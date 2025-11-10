Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

El argentino fue confirmado por Alpine y tendrá tres carreras en lo que queda del año. Los fanáticos deberán desvelarse para verlo

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026, pero antes tendrá tres carreras para cerrar el año.

Franco Colapinto encara el final del 2025 en la Fórmula 1 con tranquilidad luego del anuncio de su continuidad con Alpine en 2026 . A pesar del complicado Gran Premio de Brasil el fin de semana pasado, el argentino tiene la mirada puesta en cerrar el año de la mejor manera y prepararse para su primera temporada completa en la Máxima .

Los ánimos cambiaron el viernes en San Pablo con la confirmación de la escudería francesa, donde, a pesar de su 15º puesto el domingo, se marchó con una sonrisa y saludó a miles de argentinos que estuvieron presentes en Interlagos.

Con el único objetivo de superar a su compañero, Pierre Gasly , en lo que queda por delante, Colapinto tendrá tres carreras para seguir sumando experiencia y llegar al nuevo año de la mejor manera posible, con ritmo y confianza .

Por eso, tendrá su próxima parada en Las Vegas , donde correrá su última carrera del año en el continente americano . Allí, tuvo un durísimo choque en 2024 con Williams, cuando encaraba el tramo final de una vuelta de clasificación que lo metía en la Q3, que lo condenó para el cierre de la temporada.

Firma y sonrisa. Colapinto será titular de Alpine junto a Pierre Gasly la próxima temporada.

En esta oportunidad, buscará cambiar la cara en medio de la noche del oeste estadounidense, por lo que millones de fanáticos deberán quedarse hasta altas horas de la madrugada para apoyarlo.

Cuándo se disputa el GP de Las Vegas y dónde verlo

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre. La jornada comenzará con la primera práctica el jueves a la noche, mientras que la segunda llegará unas horas más tarde en la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche siguiente, será el turno de la tercera práctica libre. y luego la clasificación.

En tanto, la clasificación se disputará en las primeras horas del sábado, para finalmente tener la carrera principal en la madrugada del domingo.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

colapinto Boca Miles de argentinos apoyaron a Colapinto en Brasil.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21.30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 1

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1