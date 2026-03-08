Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

A Franco Colapinto lo penalizaron excesivamente por una supuesta falsa largada, pero ahí el argentino hizo una maniobra extraordinaria. Fue 14°

Los 22 pilotos que largaron el GP de Australia, con Franco Colapinto por primera vez en la foto de un inicio de temporada de Fórmula 1.

La piña tremenda de Oscar Piastri al hacer el reconocimiento antes de ir a la grilla de partida del GP de Australia.

Franco Colapinto hizo las cosas bien en Australia pero un error de Alpine en la largada lo condicionó. Todos buenos momentos, pese a todo.

Franco Colapinto finalizó 14°, a 2 vueltas del ganador George Russell, la primera carrera del año en Australia , primera temporada completa del argentino en Fórmula 1 . Sanción polémica por error de Alpine y tremenda reacción en la largada, además de un buen final .

Una pena que la televisación oficial no mostró la increíble salvada de Colapinto en una largada caótica, como se suponía que podía pasar. Lawson se quedó parado y cuando lo pasó Ocon, el argentino se encontró delante con el neocelandés de golpe, al que eludió increíblemente por derecha, casi rozando el paredón.

Es más, Colapinto salvó a Checo Pérez también, ya que el mexicano siguió el instinto de ponerse atrás de su amigo al encontrarse a Lawson de frente.

Pero a poco de iniciar la competencia, avisaron de una posible sanción por un mal procedimiento de largada. Aparentemente tocaron el auto cuando ya no era permitido. Ni Colapinto supo bien qué pasó, pero quedó claro que fue culpa del equipo, por algo que hizo y que fue severamente castigado.

Es que no le dieron 5 o 10 segundos, sino un stop and go en boxes, ni siquiera un pase y siga, sino que debió detenerse 10 segundos. En 10 vueltas perdió toda la carrera, pero siguió para mostrar buenas cosas.

Por ejemplo, haber aguantado casi 50 vueltas con gomas duras y con ellas soportar el asedio de Carlos Sainz con gomas medias de 9 giros. Aguantó al español como pudo, hasta hacerlo resignar y mandarlo a boxes.

Por supuesto, al tener que dejar pasar a los líderes fue perdiendo tiempo y cuando paró puso gomas blandas que lo hicieron volar al final. Al punto que recuperó la vuelta, por ejemplo, con el debutante Arvid Lindblad.

Finalmente, terminó a unas excesivas 2 vueltas que hubieran sido una, como le pasó a Pierre Gasly, quien aguantó como pudo a Esteban Ocon para sumar un puntito. Eso se debió a una buena largada del francés que de entrada quedó en el top ten y casi nunca abandonó la posición.

Eso sí, en la pelea que tuvo Gasly con su excompañero de Alpine, pareció claro que tocó a Ocon y lo hizo ir afuera, pero no lo sancionaron.

La carrera fue espectacular al principio por la locura de la largada, donde las Ferrari confirmaron que partían mucho mejor que el resto y así Leclerc y Hamilton metieron en apuros a Russell.

Además, el particular modo de adelntamiento hizo que se pasaran varias vueltas y en el mismo giro, lo que le dio espectacularidad a la primera carrera de la nueva era.

Eso sí, al parar en boxes primero, Russell les descontó a las Ferrari, las pasó y se fue rumbo a una victoria cómoda escoltado por Kimi Antonelli.

Ferrari fue el que más se acercó a los Mercedes e inclusive al final Hamilton apuró a Leclerc. El quinto Lando Norris y Max Verstappen lucharon a mucha distancia de todos ellos. Oliver Bearman fue el mejor del resto, fue excelente el debut de Audi con Gabriel Bortoletto (Nico Hulkenberg fue retirado de la grilla por un problema eléctrico) y el de Lindblad, que humilló a Liam Lawson en Racing Bulls en su debut.

Aston Martin solo se dedicó a girar y parar y volver a salir como si estuvieran en los test que no pudieron hacer de Bahrein, Cadillac llegó al final con Checo Pérez, los Williams decepcionaro más que Alpine, que al menos sumó con Gasly.

Como consuelo, Colapinto se quedó en los últimos giros con el record de velocidad punta: 344 kph, ratificando el potencial del motor, que ahora habrá que saber encajar en el chasis. Además, volvió a terminar las carreras que largó con Alpine.

Párrafo aparte para el papelón de Oscar Piastri en su país, que en la primera vuelta de instalación, caminoa la grilla, perdió el McLaren en la curva 4 y lo destrozó, sin poder ni largar.

Vuelta a vuelta del GP de AustraliaVUELTA 52:

GANÓ RUSSELL, SEGUNDO ANTONELLI. TERCERO LECLERC, CUARTO HAMILTON, QUINTO NORRIS, SEXTO VERSTAPPEN, SPETIMO BEARMAN, OCTAVO LINDBLAD, NOVENO BORTOLETTO Y DECIMO GASLY. COLAPINTO FUE 14°.

VUELTA 58: Las Ferrari pelean entre sí.

VUELTA 57: Bortoletto apura a Lindblad por el 8° puesto.

VUELTA 56: Hamilton apura a Leclerc.

VUELTA 55: Los Mercedes le sacaron dos vueltas a Colapinto. El argentino recuperó la vuelta a Lindblad.

VUELTA 54: Russell le lleva 4,5s a Antonelli y este 10s a Leclerc.

VUELTA 53: Colapinto está rápido y quiere recuperar la vuelta con Lindblad. Ocon, de vuelta se le acercó a Gasly.

VUELTA 52: Salvo la lucha de Verstappen con Norris, todo está estancado. Bortoletto, 9°, perdió una vuelta. El 15°, Sainz, 2 giros.

VUELTA 51: Ocon pierde contacto con Gasly, que va rumbo al primer punto para Alpine.

VUELTA 50. Verstappen ataca a Norris pero no puede. Los Mercedes y las Ferrari, en otra carrera. El campeón, 5°, está a 34,5s de Hamilton.

VUELTA 49: Volvió Stroll a pista. Colapinto dejó pasar a Lindblad, que le sacó una vuelta.

VUELTA 48: Colapinto a boxes. Pusieron gomas blandas. Salió muy adelante de Sainz.

VUELTA 47: Sainz a boxes. Ocon se desespera por pasarlo a Gasly, su excompañero en Alpine. Colapinto dejó pasar a Norris y Verstappen.

VUELTA 46: Verstappen ataca a Norris. Delante están Sainz y Colapinto.

VUELTA 45: Pérez, último, a boxes. Los Aston Martin hace rato afuera.

VUELTA 44: Russell les saca una vuelta a Ocon y Gasly. Record de Verstappen.

VUELTA 43: tremenda defensa de Colapinto sobre Sainz, con gomas de más de 30 vueltas de diferencia

VUELTA 42: segunda parada de Verstappen y vuelve 6°.

VUELTA 41: Colapinto resiste como puede a Sainz.

VUELTA 40: Bearman supera a Lindblad pero se la devuelve, y vuelve a pasarlo. Bortoletto superó a Gasly y es 9°.

VUELTA 39: Bortoletto superó a Ocon y ataca a Gasly. Sainz ataca a Colapinto.

VUELTA 38: Norris pasó a Bearman y es 7°. Gasly pasó a Ocon de nuevo y es 9°. Norris superó a Lindbad y es 6°.

VUELTA 37: Ocon superó a Gasly y es 9°. Lawson ataca a Colapinto y lo supera, dejándolo 14°..

VUELTA 36: Russell se pasea por Albert Park. Stroll a boxes.

VUELTA 35: Paró Norris y volvió 8°, delante de Gasly. Leclerc, 3°, le sacó un giro a Colapinto, que no paró a cambiar gomas. Alonso volvió a boxes.

VUELTA 34: VSC por unas piezas que quedaron en pista por Checo Pérez. Bortoletto a boxes, Gasly queda 9°. COlapinto es 13° porque pararon Lwason y Sainz.

VUELTA 33: No sancionaron a Gasly ni a Ocon. Verstappen ataca a Norris por el 5° lugar.

VUELTA 32: Ocon ataca a Gasly por el último puesto puntuable. Antonelli también le sacó una vuelta a Colapinto.

VUELTA 31: Siguen investigando el toque Gasly-Ocon.

VUELTA 30: Albon ataca a Sainz por el 12° lugar y Bearman a Lindbla por el 7° puesto. Russell le sacó una vuelta a Colapinto.

VUELTA 29: Hamilton sale detrás de Leclerc, y delante de Norris.

VUELTA 28: Alonso volvió a pista a recoger datos. Stroll en boxes. Russell superó a Hamilton. Ahora investigan a Pérez por ignorar banderas azules. Hamilton a boxes.

VUELTA 27: Parece que el equipo puso mal a Colapinto en el lugar de largada. Russell se le viene a Hamilton.

VUELTA 26: Paró Leclerc y quedó 4°, detrpas de Antonelli. Puso duras. No castigan a Pérez y Lawson por un incidente.

VUELTA 25: Russell, que ya paró, está a 3s de las Ferrari. Investigan a Ocon por otro incidente, por andar muy lento.

VUELTA 24: Investigan además a Lwason y Pérez.

VUELTA 23: Investigan a Gasly. Le informan a Colapinto que el error de la largada por el cual sancionaron al argentino, era culpa del equipo.

VUELTA 22: Las Ferrari ya le sacaron una vuelta a Satroll y a Pérez.

VUELTA 21: Gasly lo tocó a Ocon, lo pasó y es 10°. ¿Hay sanción?

VUELTA 20: Los únicos que no pararon son las Ferrari. Se reanudó la carrera. Verstappen ataca a Lindblad por el 6° puesto. Bortoletto pasó a Gasly y Ocon y es 9°. Max supera a Lindblad. Ocon y Bortoletto se pasan mutuamente.

VUELTA 19: Paró Pérez y Colapinto es 15°. Ahora no se puede entrara a boxes porque Bottas se quedó en la entrada.

VUELTA 18: VSC por abandono de Bottas. Verstappen casi toca a Lindblad en la calle de boxes.

VUELTA 17: Sainz superó a Albon y es 12°. Checo es 14°. Record de vuelta de Russell.

VUELTA 16: Leclerc-Hamilton-Russell-Lindblad-Antonelli-Verstappen-Bearman-Bortoletto-Norris-Ocon.

VUELTA 15: Abandonó Alonso por pedido del equipo. Gasly está 11°.

VUELTA 14: Varios pararon en boxes y Colapinto vuelve 16°.

VUELTA 13: Sin movidas.

VUELTA 12: Sigue el VSC, aun no retiraron el Red Bull.

VUELTA 11: Se incendió el motor del Red Bull de Hadjar, Virtual Safety Car. Record de Antonelli. Gasly paró en boxes. Hamilton pasó a Russell, que paró.

VUELTA 10: la lucha es apasionante.

VUELTA 9: Colapinto paró en boxes y estuvo 10 segundos parado. Queda último. Verstappen superó a Gasly y quedó 9°.

VUELTA 8: Vuelven a pasarse y Hamilton se mete en la pelea. Sancionan a Colapinto con un pase y siga por boxes. Se le arruina la carrera.

VUELTA 7: Russell volvió a la punta. Verstappen es 10° al superar a Gasly. Leclerc le devuelve a Russell y vuelve arriba.

VUELTA 6: Colapinto superó a Alonso y es 15°.

VUELTA 5: Russell ataca a Leclerc. Verstappen superó a Bortoletto y es 11°.

VUELTA 4: Antonelli, que largó mal, superó a Lindblad y es 5°. Record de Leclerc. Verstappen largó 20° y es 12°.

VUELTA 3: Los tres de punta se alejaron. Colapinto ataca a Sainz.

VUELTA 2: Russell superó fácil a Leclerc, Colapinto a Bottas y es 16°. Investigan al argentino por la largada. Record de Hamilton. Leclerc volvió a pasar a Russell. Alonso perdió dos posiciones con Bortoletto y Bearman. Lawson es 17°, el que peor largó.

LARGADA: Se durmió Russell, Leclerc pasó a la punta. Gran largada de Gasly que quedó 9° y Alonso 10°. Lindblad 5° y Colapinto 17°. Sainz quedó 14° y Bottas 15°. El argentino esquivó como pudo a Lawson, en una reacción increíble.

A las 1 hora argentina se larga en el Albert Park de Melbourne la primera carrera del año de la Fórmula 1.

Colapinto sale con gomas duras, como Valtteri Bottas y Max Verstappen, mientras que Pierre Gasly con medias como la mayoría. Con blandas, solo los españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Otro auto que no estará en la grilla, el Audi de Nico Hulkenberg que partía 11°. Piastri lo hacía en 5° lugar. Dos menos delante de Colapinto.

Lewis Hamilton también casi pierde la Ferrari en la vuelta de instalación, mientras que los dos Audi parecieron tener problemas eléctricos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030486559372218682&partner=&hide_thread=false Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins #F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Zack Brawn, jefe de McLaren, dijo que no vieron nada irregular en el auto antes del golpe de Piastri, por lo que no hubo duda de que fue un error de piloto.

Piastri superó lo hecho por el debutante Isack Hadjar en 2025, cuando se pegó bajo la lluvia en la vuelta previa.

Primer gran golpe de escena, a más de media hora del inicio del GP. El local Oscar Piastri salió de boxes para su vuelta de instalación y perdió el McLaren en la curva 4, rompiendo el auto por completo. Primer abandono antes de empezar.

La grilla de partida en Melbourne

HCyfUFzXsAAP48t

