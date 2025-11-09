La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Colapinto fue la antítesis del 2024, festejó con la multitud un domingo de resurrección y se fue de Interlagos sonriente con la camiseta de Boca.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

9 de noviembre 2025 · 20:41hs
El mismo piloto argentino se unió al cántico de los hinchas con el hit “que de la mano

El mismo piloto argentino se unió al cántico de los hinchas con el hit “que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”. Una fiesta en el final en el autódromo de Interlagos, donde fue 15º.

San Pablo (enviado especial).- A Franco Colapinto se le nota mucho todo lo que le pasa, en este mundo inconmensurable que empezó a conocer el año pasado.Un sueño que lo atrapó de chiquito y que ahora lo atrapó a él. Tanto, que todo el mundo lo busca, quiere un saludo, una selfie, lo que sea. Y cuando todo viene bien, el gusto de darles el gusto es otro. Pero cuando sale mal, apechuga y trata de poner su mejor cara. Eso pasó el año pasado en este mismo Interlagos.

Por eso, que el final de las extensísimas jornadas de un gran premio haya sido el que fue, habla de que Colapinto entendió que se llevó mucho de Brasil, más allá de que quiere mucho más de lo que le da este Alpine.

¿Y cuál fue ese final? El del piloto argentino colgado sobre la pared del box de Alpine, firmando todas las banderas y camisetas que podía, y enseguida uniéndose al cántico general tan pegadizo, aquél que anuncia que “de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”.

Franco era uno más de ellos, un argentino que expresaba el deseo de todos los tuercas de verlo triunfar. Y que empezó a tener base firme luego del anuncio el viernes de su continuidad en la Fórmula 1 para toda la temporada 2026.

>>Leer más: Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Colapinto y la velocidad en la sangre

Nada pasó más importante en el fin de semana. Curiosamente, para Colapinto fue fuera de la pista, pese a que su metié está adentro. Pero como lleva la velocidad en la sangre, todo lo relacionado a ella es de su absoluta prioridad.

Por eso no quedó para nada contento luego de un sábado que lo golpeó. Como parecía estar destinado en Brasil, el gran premio más cerca de casa, el que sabía que iban a venir a apoyarlo más hinchas, como realmente ocurrió. Inclusive, superando el número del año pasado.

Por eso, él más que nadie necesitaba de un domingo reparador. Mucho más aún porque en la víspera su compañero Pierre Gasly le había vuelto a hacer distancia en los cronómetros. Y de hecho cerraría un gran GP de Brasil sumando un puntito en el sprint y en la carrera.

>>Leer más: La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

El domingo fue otra cosa en Brasil

Pero si el sábado terminó contra las protecciones y luego no pudo pelear la clasificación con un auto armado a las apuradas con piezas viejas, el domingo fue otra cosa.

Es cierto, su posición final fue 15º y tuvo momentos en la carrera en retroceso, sobre todo cuando rápidamente empezó a gastarse el caucho blando que había puesto para el segundo stint. Tanto que sólo 14 giros estuvo en pista para volver al box.

Pero para el último stint, con gomas medias nuevas, encontró el ritmo, fue consistente e inclusive durante varias giros tuvo el récord de vuelta. Fue el 5º más rápido en carrera.

Con 28 vueltas por delante, le limó a Fernando Alonso para apurarlo hasta el final y aguantó al compañero del español, Lance Stroll, que varias veces intentó superarlo. El ritmo fue tan bueno que al final terminó muy cerca en tiempo de ese último punto que sumó Gasly y que casi se lo arrebata Alex Albon en una maniobra arriesgada antes de la trepada de la recta, donde se lo pudo llevar puesto.

Entre el 10º, Gasly, y Colapinto hubo solo 4,863 segundos de diferencia. Y los dos Williams, Esteban Ocon y Alonso en el medio. Si se considera además que en la segunda parada los mecánicos de Alpine demoraron 5,4 segundos en volverlo a pista, su posición final seguramente debió estar más cerca del francés.

Inclusive, en el transcurso del primer giro, un errático Lewis Hamilton se equivocó feo y golpeó con su trompa la rueda trasera izquierda del argentino. Que arruinó la carrera del inglés, pero también pudo influir en esa inestabilidad que Colapinto describió en el ritmo inicial de carrera.

>>Leer más: El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El juego de las diferencias

En el juego de las diferencias entre Brasil 2024 y 2025, en aquella oportunidad demoró casi una hora en salir a saludar a los hinchas que ya no solo se impacientaban, sino que eran empujados por la seguridad del circuito para que se fueran del lugar. En cambio ahora no tardó nada y no solo complació a los que pudo con firma o selfie, sino que cantó lo mismo que cantaban todos.

 Es obvio decir, pero hay que remarcarlo, que ningún piloto tuvo semejante acogida. Ni el local Gabriel Bortoletto, amigo de Franco, que por cierto vivió el peor debut en casa por la tremenda piña del sábado y la del domingo, donde se apuró demasiado, o fue demasiado optimista, en superar a Lance Stroll y terminó accidentado también, menos aparatosamente.

Y para cerrar un domingo feliz, aunque hubiera preferido un mejor final en pista, Colapinto finalmente se puso la camiseta número 10 de Boca y con ella se fue rumbo al aeropuerto. A esa altura, el equipo de Claudio Ubeda le ganaba bien a River 2 a 0 y así terminaría el súper clásico unos minutos después.

"Todos la vuelta vamos a dar"

Colapinto terminó en Brasil su 14ª carrera en Alpine. Solo en una no pudo largar, en Silverstone, por un problema mecánico. En las restantes trece vio la bandera a cuadros, con un auto que en Brasil mostró al menos un poco más de competitividad respecto a los Williams, los Racing Bulls, los Sauber o los Haas.

Ese saldo fue positivo. Pero ninguno más importante que la renovación del contrato. Hay Colapinto para rato, para prenderse a esa ilusión que el mismo Franco cantó con sus fans, el de que todos “la vuelta” vamos a dar. Nada más acorde para el representante más importante del deporte motor argentino.

Noticias relacionadas
Lewis Hamilton, rodeado de seguridad, se arrimó a la vallas del paddock de Interlagos para firmar autógrafos. 

El termómetro de los hinchas en la llegada de los pilotos a Interlagos, con un claro ganador

La plaza del centro de San Pablo, con fans argentinos de Franco Colapinto.

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Gomas roja para intentar pasar el primer corte clasificatorio. Su compañero Pierre Gasly llegaría a la Q3. No fue un buen sábado de Franco Colapinto en Interlagos, tras el choque en el sprint.

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

El Alpine reparado de Franco Colapinto, en la clasificación del GP de Brasil en Interlagos, de nuevo con sol.

Con un Alpine reparado, Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Ver comentarios

Las más leídas

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Lo último

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778
Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Ovación
Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Por Gustavo Conti
Ovación

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Ciudad
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene