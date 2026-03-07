Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

El argentino pudo pasar el primer corte pero los Alpine siguieron lejos, sobre todo Franco Colapinto, que estuvo a 8 décimas del francés.

La previa terminó para Franco Colapinto, que empezó formalmente su primera temporada completa en la Fórmula 1 en Alpine y ahora en el veloz callejero Albert Park de Melbourne se viene este domingo a las 1 el primer GP, el de Australia . El argentino largará 16º, tras una floja clasificación. La pole, por escándalo, de George Russell con el Mercedes.

Colapinto no hizo una buena clasificación, el equipo Alpine tampoco. El primer corte lo pudieron pasar ambos con margen, porque Max Verstappen se accidentó y dos pilotos no marcaron tiempos, mientras que Aston Martin y Cadillac claramente están atrás.

Pero Alpine no puede consolarse con eso, porque se supone que se desperdició el 2025 para pelear en la zona media. Y la clasificación de Australia mostró que hoy al menos no es así. Que los Audi, los Racing Bulls y los Haas están adelante.

El primer corte Colapinto y Pierre Gasly, que largará 14°, lo pasaron casi juntos con el francés apenas 62 milésimas más rápido. Pero en la Q2 no tuvieron chances y menos el argentino, que hizo malos tiempos en sus intentos y terminó lejos de su compañero.

De hecho, Gasly quedó en definitiva a 0,280s de Gabriel Bortoletto, que fue el último en pasar a la Q3, mientras que Colapinto a 1,049s.

Alpine se acercó algo con Gasly a pelear en la mitad del pelotón, pero fue claramente superado desde la FP1. La sensación es que pierde mucho tiempo con la recarga de la batería, porque parece que en curvas de alta velocidad al argentino se le cae la potencia mucho antes de las frenadas.

Lo cierto es que ambos autos largarán en posiciones incómodas. No están últimos como el año pasado, pero eso no puede dejarlos tranquilos en absoluto. Alpine no empezó el año como imaginaba y habrá que revertirlo rápido para no sumirse más temprano que tarde en decepción.

Qué pasó en la Q3

De entrada, Russell abatió a todos con 1m 19,084s, dejando a medio segundo al más cerca, Lando Norris, y a Isack Hadjar, y a más de un segundo a Oscar Piastri y las Ferrari.

Ese primer intento del Mercedes prácticamente sepultaba a todos, más porque su compañero Kimi Antonelli pasó por la leca en su primera vez.

Pero Antonelli se rehizo y lo bajó por más de dos décimas. Sin embargo, Russell se recuperó para un 1m 18,518s contundente.

El resto, a una eternidad. El mejor, Hadjar, a m{as de 7 décimas. Los McLaren y las Ferrari ni se arrimaron para una contundente demostración de Mercedes que largarán adelante.

Pensar que Antonelli pudo clasificar en la Q1 por el tiempo extra que tuvo ante el accidente de Max Verstappen, si no no hubiera tenido tiempos.

Los Racing Bulls optaron por un solo intento y quedaron 8° y 9° con gran debut de Arvid Lindblad, mientras Bortoletto no salió a pista porque se le quedó el Audi al llegar a boxes tras la Q2.

Qué pasó en la Q2

La primera referencia fue de Leclerc con 1m 20,088s, mientras varios abortaron su primer intento, como Colapinto.

Russell voló de nuevo y bajo a 1m 18,934s, sacándole 670 milésimas a Antonelli. Gasly quedó a 1,567s, mientras que Colapinto quedó lejos, a 2,918s de la punta.

Gasly hizo su mejor resgitro, 1m 20,501s que lo dejaba 11°. Y Colapinto era 14° con 1m 21,852s.

Russell clavaría 1m 18,934s, dejando al resto a medio segundo.

El argentino mejoró un poco su mal registro anterior pero no salió del 16° lugar, mientras Gasly tampoco pudo hacerlo y finalizó 14°. El francés le sacó casi 8 décimas, una diferencia importante.

Qué pasó en la Q1

El primer intento de Colapinto empezó bien pero terminó mal. Fue el más rápido entre varios pilotos en el primer parcial pero se fue en el segundo al excederse en la curva 7.

Gabriel Bortoletto sorprendió a todos marcando mejor tiempo que Oscar Piastri y Lewis Hamilton, que salio con medias. Mientras Gasly quedaba a 2,179s.

Russell clavaría 1m 19,840s y dejaba a Gasly a 2,834s. Colapinto mejoraba y lo pasaba al francés, que enseguida loe dejaría 9 décimas abajo. Y se fue a boxes.

A falta de 7 minutos y 30 segundos, Max Verstappen perdió el control al final de la recta y se pegó una gran piña, que derivó en la bandera roja. No llegó a marcar tiempos, por lo que quedó afuera en la Q1.

Entonces no habían salido Antonelli ni Sainz y Colapinto estaba 15°, entrando a la Q2, a 2,407s de Russell. Gasly, 13°, a 1,591s.

La piña de Verstappen benefició a Antonelli, al que le repararon el auto y entró fácil a la Q2.

Hamilton bajó a 1m 19,811 pero Russell lo bajó a 1m 19,507s.

Y en el último intento, los Alpine se metieron a la Q2, gracias a Verstappen, a Carlos Sainz y Lance Stroll que no marcaron tiempos, y a que Cadillac no está a la altura aún, lo mismo que el Aston Martin de Fernando Alonso, que les dio pelea.

Colapinto quedó 15°, con 1m 21,200s, su mejor tiempo del fin de semana, y Gasly quedó adelante suyo por apenas 62 milésimas. La diferencia con la punta fue de 1,6s, la menor del fin de semana.

La FP3 en el Albert Park

La FP2 en Melbourne

