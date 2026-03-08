Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1, primera carrera de la nueva era

Un repaso para calificar lo bueno y lo no tanto en Australia, para una Fórmula 1 muy distinta a la conocida, donde Franco Colapinto finalizó 14º

Largada del GP de Australia, primera del año de la Fórmula 1 que tuvo a Franco Colapinto llegando en el 14º lugar.

El GP de Australia ya es historia, pero quedaron mil cosas para desmenuzar de esta nueva Fórmula 1 . Y donde Franco Colapinto empezó a participar por primera vez desde el vamos. Para graficarlo, nada mejor que hacerlo con números que generen debate, desde la óptica de La Capital . Aquí, las calificaciones:

El mayor fracaso del inicio de la nueva F-1 sin dudas se le debe endilgar a Aston Martin. Un equipo poderoso en presupuesto, que se llevó al Messi de la aerodinámica como Adrian Newey y que además acaparó solo para sí un motor ganador como el de Honda. Pero...

El rodaje de los autos por Melbourne fueron un papelón, más allá de que Fernando Alonso haya logrado un tiempo clasificatorio que pudo meterlo en la Q2 si Franco Colapinto no hacía un gran último intento con toda la presión en la Q1. Y más allá de que el español largó bárbaro aprovechando el caos del nuevo reglamento.

Todo fue un espejismo, Lance Stroll ni siquiera clasificó y apenas giró por el Albert Park, finalizando a 15 vueltas. Y la situación no cambiará en China, como ya lo aseguró Alonso después de la carrera.

No hay repuestos, parece que Newey (inexplicablemente team principal, con funciones adicionales que lo sacan de foco de su verdadero fuerte, que es la aerodinamia) no controló que en la fábrica Honda trabajan con menos personal de cuando lo hacían en Red Bull y el resultado fue un desastre de auto, cuyo motor vibra dentro del chasis.

Solo Oscar Piastri los salvó de quedar solo en el último puesto. El australiano se mandó una chambonada en la primera vuelta de instalación y destrozó el McLaren delante de la multitud que fue a verlo.

1 punto: Lawson y la largada en Australia

Liam Lawson, como en 2025, volvió a tener un inicio de año paupérrimo en el que la presión pareció comérselo. En aquella ocasión no le dio la talla para ser el segundo piloto de Red Bull y desde entonces ni siquiera le alcanzó para serlo en Racing Bulls, donde fue claramente superado por el novato Isack Hadjar.

Y ahora directamente el novato Arvid Lindblad lo humilló. Siempre estuvo encima suyo en prácticas y clasificación y en carrera lo dejó chiquitito. El neozelandés fue el de peor largada y casi provoca un accidente grave, que la pericia de Colapinto pudo evitar. Otra vez sopa en este comienzo de año.

Hay que decir además, que no fue sorpresa lo que pasó en la largada y es el lado más flojo del reglamento. Se supone que todos, pilotos y equipos, se irán adaptando, pero no se corrigió y pudo ser grave.

2 puntos: flojito Williams

Williams fue otra de las decepciones de este arranque en Australia, No participó del shakedown de Barcelona, tuvieron innumerables inconvenientes técnicos el fin de semana y eso los llevó a no clasificar con Carlos Sainz.

En carrera, ni el español ni Alex Albon brillaron y a Sainz hasta no pudo superar a Colapinto con un neumático medio con casi 30 giros más nuevos que los duros que llevaba el argentino.

El equipo que se despejó del fondo en 2025, pero lejos estuvo de mantener ese lugar.

3 puntos: Alpine, el error con Colapinto y la sanción de la FIA

El equipo en sí, Alpine, dio en Australia mucho menos de lo que se esperaba, aunque en carrera al menos discutió de tú a tú con el Haas y no lejos de Audi, que como Racing Bulls, los superaron claramente en toda la previa. El punto de Pierre Gasly vale, por supuesto.

Pero la calificación tiene más que ver con el error cometido antes de la largada, que terminó arruinando la carrera de Colapinto. Recibir un stop and go de entrada equivale a casi 40 segundos extra y en las primeras vueltas. Con tanta preparación, con tanto nervio antes de la hora de la verdad, la equivocación de empujar el auto del argentino para atrás antes de la vuelta previa fue hasta infantil, no reportando ningún beneficio.

Ahora bien, también hay que aplazar la sanción de la FIA, que rápidamente le dio a Colapinto el castigo más duro por algo en que claramente no sacó ninguna ventaja ni perjudicó a nadie. Con 5 o 10 segundos tal vez bastaba.

Y eso no hace más que llevar a pensar que la FIA es muy rigurosa con determinados pilotos y con otros no, a los que se les ha perdonado o sancionado con menos rigor por acciones más graves.

4 puntos: en pista pero les falta y un ex desdibujado

Vale por supuesto arrancar de cero en la Fórmula 1 y estar en la parrilla de largada. Se espera, además, que el inicio no sea a todas luces. Cadillac se centró en no ser humillado y Aston Martin en cierta forma lo justificó también. Pero están muy lejos sus dos pilotos experimentados, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Es más, en sus declaraciones posteriores, Checo no dudó en afirmar que hay muchas cosas que no entiende en la gestión de los nuevos autos de F-1 y mostró cierto disgusto al respecto, como si añorara la vieja época. No fue una buena señal a futuro.

Valtteri Bottas tampoco hizo mucho, abandonó rápido y encima casi pierde el auto a la entrada de boxes. Y en tiempos fue superado por el mexicano.

Está muy bien señalar que son nuevos y que semejante organización requiere tiempo para ensamblarse y eso se logra en los fines de semana de carrera. Pero tienen un motor confiable como el Ferrari y a mucha gente que venía trabajando en otros equipos. Empezaron muy atrás, eso no se puede dejar de marcar.

También fue mediocre la presentación de Max Verstappen, responsable del tremendo accidente que le impidió clasificar en la Q1 el sábado y que condicionó toda su carrera.

Largó bien y trepó del 20º al 6º lugar final, pero no hubo mayor épica y Red Bull no mostró estar a la altura de la lucha por la punta. El motor propio en colaboración con Ford además dejó de a pie a Isack Hadjar, que sí estuvo a la altura en su estreno al lado de Max.

5 puntos: el opaco campeón, el piloto y el equipo

Lando Norris pasó totalmente desapercibido en Australia y su estreno del "1" siempre estuvo en un segundo plano. En toda la previa, en relación a Oscar Piastri, y ya sin el australiano en escena en carrera, en relación a lo que podía dar McLaren para ser más protagonista.

Claramente el campeón estuvo lejos de la punta y solo haber mantenido a raya a Verstappen elevó algo su estatus. Pero él y el equipo McLaren dieron un paso atrás, en relación a la evolución que mostraron los Mercedes y las Ferrari.

6 puntos: un listado con el argentino

La calificación habla de un fin de semana aceptable. Puede incluirse a Colapinto en este puntaje, no por el 14º puesto final que dijo poco, sino porque se sobrepuso al error de su equipo y la excesiva sanción de la FIA, para conducir con consistencia.

La 7ª mejor vuelta en carrera, recuperar una vuelta con Lindblad y mantener a raya a Sainz con gomas gastadas formaron parte de su buen repertorio de domingo, donde sobresalió sin dudas por "la salvada del año", como la calificó George Russell, al evitar el choque seguro con Lawson.

Fue bueno además marcar el récord de velocidad punta de la carrera (344 kph), terminar las 18 carreras que largó con Alpine y también hacerse cargo de la presión de pasar a la Q2 en clasificación cuando solo faltaba él en pista. Pero en ese aspecto también debe mejorar y la distancia que le sacó Gasly en la Q2 no es una buena referencia.

A Hadjar también se le puede poner ese puntaje por hacerse cargo de la clasificación tras la piña de Verstappen y por estar en buena pelea al principio. Eso sí, cometió varios excesos en los días previos.

7 puntos: varios que merecen ser más destacados

Empiezan las buenas calificaciones y en este rubro hay que situar al equipo Haas, por su evolución de Baréin hasta acá que lo llevó a pelear por la cima de la zona media. Se inscribe en el calificativo la buena labor de Oliver Bearman, no tanto la de Esteban Ocon que claramente merece un puntaje más discreto (un 5 estaría bien). El inglés fue el mejor después de los "grandes".

También se debe mencionar a Gasly, el compañero de Colapinto, que tras su excelente largada siempre estuvo peleando por uno o dos puntos y lo consiguió manteniendo a raya a su excompañero de Alpine (enemigo, en realidad), Ocon, durante muchas vueltas. Sumó el primer punto de Alpine de la nueva era.

Y hay que mencionar al equipo Audi también, porque son un equipo nuevo que desarrolló su propio motor como hecho distintivo, aunque a diferencia de Cadillac ya eran Sauber hasta 2025, así que no tuvieron que armar todo de cero.

Su puntaje baja porque no pudieron poner en pista a Nico Hulkenberg, pero Gabriel Bortoleto los compensó enormemente.

Y aunque pueda ser polémico, a Kimi Antonelli no hay que calificarlo más que con 7. Hizo una Q2 y Q3 muy buena, y también una carrera consistente que lo llevó al 1-2 de Mercedes, pero un tremendo error de novato pudo dejarlo sin nada.

Al final de la FP3 arriesgó equivocadamente de más y destrozó el Mercedes. La celeridad del equipo para repararlo en tres horas le dio la chance de clasificar, pero sobre todo la enorme fortuna del accidente de Verstappen que detuvo la Q1 y le permitió el tiempo de salir a pista. Además, largó muy mal.

8 puntos: Bortoleto por delante su equipo y Ferrari

Si Audi fue calificado con 7 puntos, Bortoleto con 8. Enorme en clasificación para meterse en Q3 (un problema lo dejaría tirado sin poder hacer ese último corte), en carrera fue para adelante para finalizar en un excelente 8º lugar el debut del equipo alemán.

Un 8 también para Ferrari por ser los únicos que le hicieron sombra a Mercedes, sobre todo en el primer tercio de la carrera. Volvieron a ser protagonistas reales después de mucho tiempo y eso vale. Solo que se equivocaron en la estrategia, no oyeron lo que les sugería Lewis Hamilton y dilapidaron mejores chances. Un error que le restó méritos.

9 puntos: los pilotos del Cavallino y el espectáculo

Charles Leclerc y Hamilton estuvieron un pasito adelante del equipo y dieron espectáculo. Y eso se debió también a un reglamento que lo permitió. Por supuesto, tan complejo manual de instrucciones no pueden ser absorbidos de un día para otro por pilotos y equipos, y mucho menos por los espectadores que tardarán mucho en entender lo que pasa.

Pero si el resultado es, o será, el de ver ver adelantamientos en lugares improbables y devoluciones de gentilezas en la misma vuelta, se gana en imprevisibilidad y emoción. La lucha del comienzo y de varias vueltas después de Russell y las Ferrari mantuvo en vilo a todo el mundo y vale muchísimo en términos de espectáculo. Si esa tendencia se acentúa, bienvenida.

Y con 9 puntos se debe calificar al ganador, Russell. Dominó la clasificación a piacere, pero largó mal y eso lo obligó a enfrascarse en una lucha en que pudo perder. De hecho, se quejó de la agresividad de Leclerc en la pelea. Después tuvo la consistencia que se le conoce y ganó con autoridad.

10 puntos: el equipo y el piloto del día

Mercedes estuvo claramente por encima de sus pilotos. Brillante. Lo demostró cuando reparó el destrozado auto de Antonelli en tiempo récord y en prepararse como nadie para la nueva era, con un motor que parece ser el mejor de la categoría.

Motor que tienen otros tres equipos, como el del campeón McLaren, pero a quienes dejó chiquito en este inicio. Un 1-2 contundente, con una parada que fue acertada para los dos pilotos, y que le evitaron mantener esa pelea terrible con Ferrari.

Y en esta excelencia hay que situar al único debutante: Arvid Lindblad. Porque fue claramente la bandera de su equipo, Racing Bulls, y superó todo el fin de semana al experimentado Lawson.

Pero además tuvo una largada fantástica donde arriesgó ante los consagrados y llegó a estar tercero, sin cometer errores ni ponerse nervioso. Manejó todo a la perfección casi desde la FP1 y encima se llevó sus primeros puntos. Para aplaudir de pie.