El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico Tras la carrera del GP de Brasil, el piloto celebró la victoria del Xeneize frente a River, que tuvo la presencia de la cantante británica en la Bombonera 10 de noviembre 2025 · 10:31hs

Franco Colapinto se mostró con la camiseta de Boca en el paddock de Brasil.

Franco Colapinto cerró el fin de semana del Gran Premio de Brasil con una sonrisa, no solamente por la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1 en 2026, sino también por la victoria de Boca frente a River. El piloto, reconocido hincha xeneize, celebró con la camiseta azul y oro en Interlagos y se manifestó en las redes sociales.

El categórico triunfo 2-0 del equipo dirigido por Claudio Úbeda en el Superclásico le dio la alegría final al pilarense, quien además recibió el cariño de miles de argentinos presentes en San Pablo. Más allá de su 15º puesto en la carrera, mostró su felicidad con posteos y comentarios en Instagram, entre los cuales le hizo un guiño a Dua Lipa.

La cantante estuvo presente en la Bombonera este domingo, luego de sus dos shows en el estadio Monumental, y vivió en primera persona la experiencia del fútbol argentino. Las redes oficiales de Boca compartieron una foto suya junto a Juan Román Riquelme con la declaración de la británica: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, sostuvo.

En ese mismo posteo, Colapinto apareció en los comentarios y, con la soltura y atrevimiento que lo caracterizan, no se guardó nada. “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”, escribió el 43 de Alpine.

Colapinto Boca Dua Lipa Franco Colapinto, con sangre xeneize A pesar de no tener su mejor fin de semana en la pista, Colapinto celebró con gran alegría la victoria de Boca y sus reacciones no terminaron con el guiño a Dua Lipa. Tras la carrera del domingo, se mostró con una camiseta retro y la 10 de Diego Armando Maradona, con la que vio el partido desde el paddock. >> Leer más: Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1 En sus historias de Instagram, compartió la placa del resultado final que subió la cuenta oficial del Xeneize y le sumó un “Vamooooo” de festejo. Cabe recordar que el piloto ya había palpitado el Superclásico en la previa, dejando en claro que esperaba que los de Úbeda se llevaran los tres puntos.