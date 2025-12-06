La Capital | Ovación | Central

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Para el pueblo canalla cada 6 de diciembre será especial. Fue el día que salió campeón de la Copa Argentina, con Bauza como DT y Marco Ruben en cancha

Elbio Evangeliste

6 de diciembre 2025 · 15:13hs
El plantel de Central desborda de alegría en medio de la coronación en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Central festeja este 6 de diciembre un día muy especial en su historia, por eso la enorme presencia de posteos en las redes sociales. La referencia, por supuesto, tiene que ver con el título logrado en Copa Argentina, del que se cumplen siete años.

Todos los títulos obtenidos generan un significado especial y este de la Copa Argentina lo tuvo porque después de muchos años que el Canalla no salía campeón, pero también por la presencia de muchos nombres ilustres en Arroyito.

Aquella coronación Central la consiguió en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en la definición por penales ante Gimnasia tras el 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El Patón Bauza fue el gran hacedor de ese título de Central que rompió con muchos años de sequía.

Bauza, el gran héroe

Sin dudas uno de ellos es el de Edgardo Bauza, quien ya había logrado ser campeón como jugador. Otro, el del máximo goleador de la historia de Central en el profesionalismo como Marco Ruben.

>>Leer más: Central y Holan avanzaron hacia la renovación del contrato del entrenador

Ese grito de campeón fue una especie de desahogo a los 23 años que el club de Arroyito llevaba sin títulos. Es que la última vez que había dado una vuelta olímpica fue en 1995, cuando se coronó en la Copa Conmebol.

“Vine para ser campeón” dijo el Patón Bauza el día que fue presentado como técnico canalla. Y lo cumplió. Fue una trajinar que tuvo pocos partidos, pero conllevaron un desgaste importante.

La cara de Marco Ruben lo dice todo. Central acababa de ser campeón y para el goleador fue lo máximo.

La historia comenzó en los 32avos, con el triunfo por 6 a 0 sobre Juventud Unida en cancha de Unión. Por los 16avos fue empate sin goles contra Talleres, en cancha de Lanús, pero victoria 5 a 3 por penales. También por penales pasó a Almagro (en cancha de Unión) después del empate 1-1 en los 90.

>>Leer más: Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

El clásico fue un quiebre

El quiebre sin dudas fue en los cuartos de final, en el partido que marcó un antes y un después en el convencimiento del grupo. Porque el rival fue nada menos que Newell’s. Así llegó el recordado partido en cancha de Arsenal en el que Central se impuso por 2 a 1 con el recordado gol de taco del Chaqueño Herrera y de Fernando Zampedri.

El Chaqueño Herrera convierte de taco ante Newell's. Un gol que quedó grabado a fuego en la memoria de los hinchas de Cenrtal.

La semifinal fue otra ve con sufrimiento, con otra definición por penales en el medio, contra Temperley en el Mario Alberto Kempes.

Y llegó ese 6 de diciembre fantástico para los hinchas de Central en el que lo empezó ganando con gol de Zampedri, pero Gimnasia se lo empató. Y como tantas otras veces lo había hecho, el equipo del Patón Bauza se hizo fuerte en la definición por penales.

Explotó Mendoza es noche, con un título que llegó para romper 23 años de sequía. Fue una consagración que todavía se recuerda.

Embed - Final: goles y penales de Rosario Central 1 (4) - Gimnasia (LP) 1 (1)

Elbio Evangeliste
