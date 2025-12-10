Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y jugará en la primera división de Chile Le marcó goles a los tres equipos de primera división contra los que jugó: Sarmiento, Gimnasia e Independiente Rivadavia 10 de diciembre 2025 · 15:10hs

Gentileza: Prensa Central Córdoba Facundo Marín tuvo un gran año en el Charrúa. Jugó muy bien e hizo goles importantes, sobre todo los de la Copa Argentina.

Central Córdoba tuvo un gran año. Fue protagonista en el campeonato de la Primera C y tuvo una actuación destacada en la Copa Argentina, torneo en el que venció a dos equipos de la primera división del fútbol argentino. Al Charrúa sólo le faltó coronar con el ascenso.

El equipo conducido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis fue animador del torneo de Primera C desde comienzos de año y terminó la primera rueda como el equipo con más puntos y mejores rendimientos. Luego decayó un poco. Quedó fuera de la pelea por el ascenso al caer en el Reducido ante Deportivo Español.

En la Copa Argentina el Charrúa se lució. Venció a Sarmiento de Junín y Gimnasia La Plata, y perdió en un partido muy parejo ante Independiente Rivadavia, que luego sería el campeón. Nunca un equipo de la Primera C había llegado hasta los cuartos de final de ese certamen.

Los goles trascendentes de Facundo Marín El Charrúa tuvo un muy buen equipo, con rendimientos individuales altísimos. Uno de los que más se destacó fue Facundo Marín, el rosarino que venía de jugar en el Futsal. El chico hizo los tres goles del Matador en la Copa Argentina y tuvo actuaciones destacadas en el campeonato de la C.

Leer más: El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol Cuando Córdoba quedó afuera, era fácil suponer que por su nivel al Charrúa le costaría retenerlo. Y sucedió. Marín quedó libre, pero ya tiene nuevo equipo y para él significa un salto cualitativo ya que jugará en un club de primera división. La institución que lo contrató es Deportes Limache, de Chile. El equipo terminó en la posición 11 en la temporada de la primera división del fútbol trasandino. Es de la ciudad de Limache, en la región de Valparaíso, y hace apenas cinco temporadas estaba en la tercera división. Su actual entrenador es el chileno Víctor Rivero.