La Capital | Ovación | charrúa

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y jugará en la primera división de Chile

Le marcó goles a los tres equipos de primera división contra los que jugó: Sarmiento, Gimnasia e Independiente Rivadavia

10 de diciembre 2025 · 15:10hs
Facundo Marín tuvo un gran año en el Charrúa. Jugó muy bien e hizo goles importantes

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Facundo Marín tuvo un gran año en el Charrúa. Jugó muy bien e hizo goles importantes, sobre todo los de la Copa Argentina. 

Central Córdoba tuvo un gran año. Fue protagonista en el campeonato de la Primera C y tuvo una actuación destacada en la Copa Argentina, torneo en el que venció a dos equipos de la primera división del fútbol argentino. Al Charrúa sólo le faltó coronar con el ascenso.

El equipo conducido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis fue animador del torneo de Primera C desde comienzos de año y terminó la primera rueda como el equipo con más puntos y mejores rendimientos. Luego decayó un poco. Quedó fuera de la pelea por el ascenso al caer en el Reducido ante Deportivo Español.

En la Copa Argentina el Charrúa se lució. Venció a Sarmiento de Junín y Gimnasia La Plata, y perdió en un partido muy parejo ante Independiente Rivadavia, que luego sería el campeón. Nunca un equipo de la Primera C había llegado hasta los cuartos de final de ese certamen.

Los goles trascendentes de Facundo Marín

El Charrúa tuvo un muy buen equipo, con rendimientos individuales altísimos. Uno de los que más se destacó fue Facundo Marín, el rosarino que venía de jugar en el Futsal. El chico hizo los tres goles del Matador en la Copa Argentina y tuvo actuaciones destacadas en el campeonato de la C.

Leer más: El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

Cuando Córdoba quedó afuera, era fácil suponer que por su nivel al Charrúa le costaría retenerlo. Y sucedió. Marín quedó libre, pero ya tiene nuevo equipo y para él significa un salto cualitativo ya que jugará en un club de primera división.

La institución que lo contrató es Deportes Limache, de Chile. El equipo terminó en la posición 11 en la temporada de la primera división del fútbol trasandino. Es de la ciudad de Limache, en la región de Valparaíso, y hace apenas cinco temporadas estaba en la tercera división. Su actual entrenador es el chileno Víctor Rivero.

Noticias relacionadas
Maximiliano Silvera es el delantero al que Central ya le hizo una oferta. Viene de jugar dos Libertadores con muy buenas producciones.

El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

El Canalla ganó el clásico después del último Torneo Apertura.

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Neymar junto a Matheus Suoto, el joven que superó la leucemia.

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

Chiqui Tapia, ante la mirada de Sergio Pezotta, tomó la palabra en la celebración de los árbitros.

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y ahora jugará en  Chile

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y ahora jugará en  Chile

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Llega a Netflix una película de Agustina Macri: cuenta la historia de la primera minera trans

Llega a Netflix una película de Agustina Macri: cuenta la historia de la primera minera trans

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Desde este jueves, el oficialismo buscará allanarles el camino a ambos proyectos. Antes, la Asamblea Legislativa tratará la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026
Ovación

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono