Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El delantero tuvo un buen año en el equipo donde estuvo a préstamo durante toda la temporada y marcó once goles

Nacho Russo festeja un gol con la camiseta de Tigre, club que le comprará a Central la mitad de su pase.

Ignacio Russo viene de un buen año futbolístico. El delantero tuvo rendimientos aceptables en Tigre y convirtió goles: 11 en 39 partidos. El préstamo vence a fin de año y el equipo de Victoria debía decidir si se lo devolvía a Central o lo mantenía en su plantel.

La novedad ahora es que Tigre ejecutará la opción que tenía, comprará el 50 por ciento del pase del delantero al club de Arroyito y le hará un contrato hasta diciembre de 2028. Russo seguirá siendo entonces jugador del equipo de Victoria.

Quien dio a conocer la novedad es el periodista Luciano García, editor de una página web vinculada a River y miembro del estaf de otra página que sigue la campaña de Tigre. También se especializa en los movimientos del mercado de pases.

El pase era de Central

Hasta ahora la ficha de Nacho Russo pertenecía en su totalidad a Central. El futbolista hizo inferiores en el club y debutó en primera en 2020, el año de la pandemia. Entre ese año y 2021 participó en ocho partidos, marcó un gol y no dio asistencias.

En 2022 jugó en Chacarita, en 2023 en Patronato, en 2024 en Instituto y esta temporada llegó a Tigre, donde tuvo buenos rendimientos y se ganó el cariño del club.

Este año atravesó además por el drama que supone la pérdida de su padre, Miguel Russo. El técnico estaba trabajando en Boca y su salud se deterioró a causa de un cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando estaba en Colombia. Miguelo era un personaje muy querido en el mundo del fútbol y Nacho de alguna lo recogió al recibir el cariño de los hinchas de varios equipos a los que enfrentó con la camiseta de Tigre.