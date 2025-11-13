La Capital | Ignacio Russo

Nacho Russo recordó al padre antes de jugar en la Bombonera: "Cuando me hablan de él me arrancan una sornisa"

El ex-Central enfrentará a Boca el domingo en la Bombonera y Tigre necesita ganar para asegurar su clasificación a los playoffs

13 de noviembre 2025 · 16:40hs
Hijo y padre. Ignacio y Miguel Angel Russo.

Boca recibirá este domingo a Tigre por la última fecha de la fase de grupos del torneo Clausura y no sólo estará en juego la clasificación del Matador y la ubicación de ambos en la tabla para armar los cruces de playoffs. También será un partido especial para Ignacio Russo, el jugador de Central que está a préstamo en Tigre.

Nacho jugará en la Bombonera, un estadio que no deja de rendir tributo a su padre, Miguel Russo. Poco más de un mes después de su muerte, seguramente los homenajes se repetirán en las tribunas de distintas maneras. Y el delantero de Tigre estará allí para verlo.

Antes del partido, Nacho Russo contó cómo se rearma anímicamente después del fallecimiento de su padre. "Hoy puedo decir que estoy un poco mejor, pero esto es cambiante: hay días en los que estoy muy bien y hay otros en los que lloro todo el día en casa", confesó en una entrevista.

Más adelante, repitió: "Hay días en los que estoy contento, que lo recuerdo bien. Son sensaciones encontradas".

Nacho Russo jugará en la Bombonera

Dijo además que para él lo más importante es que siempre que alguien le habla de Miguel Russo es para bien. "Eso lo destaco, siempre que me lo mencionan me arrancan una sonrisa", dijo.

El delantero sostuvo que eso lo ayuda a superar el momento y a no pensar todo el tiempo en la muerte de su papá.

Miguel Russo fue sustituido en Boca por su ayudante, Claudio Ubeda, quien obtuvo muy buenos resultados y puso al equipo en los playoffs del torneo Clausura, además de ganarle con autoridad a River el domingo en la Bombonera.

Su próximo rival será Tigre, el equipo de Nacho Russo, que necesita la victoria para asegurar su clasificación a la etapa definitoria del torneo. Si obtiene al menos un punto, el Matador dependerá de otros resultados en un grupo en el que hay muchos equipos con posibilidades de clasificarse.

