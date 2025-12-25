A Central le puede surgir un competidor fuerte en la carrera por quedarse con Jeremías Ledesma

El Canalla ya le hizo una oferta a River por el pase del arquero, aunque el Millonario la rechazó. Ahora hay otro club interesado en el futbolista.

Central se dispone a afrontar una temporada cargada de compromisos, aunque con el foco puesto en la Copa Libertadores: el Canalla quiere llegar lejos en el torneo continental y para eso deberá reforzarse. Y tanto el cuerpo técnico como los directivos ya trabajan en ello.

Para hacer un buen papel en la Copa Libertadores, Central necesita reforzarse en todas sus líneas y alargar un plantel que no tiene tanto recambio. El club debe buscar jerarquía y para eso debe moverse con inteligencia en el mercado de pases.

Aunque tiene a Jorge Broun y Alex Werner, el Canalla tiene la idea de sumar un arquero al plantel auriazul. Y en carpeta hay, por ahora, un solo nombre: Jeremías Ledesma. El "Uno" juega poco en River y tiene ganas de volver a Arroyito.

Central ya le hizo una oferta a River

De hecho, Central ya abrió negociaciones con el Millonario para tratar de repatriarlo. Y de arranque no le fue bien, ya que en Núñez quedaron insatisfechos con el ofrecimiento que llegó desde Rosario.

Periodistas con buena información de River deslizaron en estas horas que el Millonario podría incluir en la operación el pase de Santiago Sevovia, un volante ofensivo de 18 años que muchos consideran como una de las grandes promesas de las inferiores de Central. Dicen que a Marcelo Gallardo le gusta y que le gustaría contarlo en el plantel.

Sin embargo, por ahora no es más que una especulación ya que la Navidad puso en stand by las negociaciones entre ambos clubes por Ledesma. En el medio se supo que hay otro club interesado en el arquero y es Talleres. En Núñez se afirma que los cordobeses ya empezaron a pujar por el ex-Cádiz y no se descarta que pronto llegue una oferta.

Ledesma llegó a River en julio de 2024 y jugó muy poco, apenas seis partidos en 18 meses. Por eso habría expresado su deseo de salir del Millonario para tener continuidad en el arco de otro equipo. Y, se sabe, su preferencia es Central, el equipo donde se formó y saltó a la primera división.