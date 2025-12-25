La Capital | Ovación | Central

A Central le puede surgir un competidor fuerte en la carrera por quedarse con Jeremías Ledesma

El Canalla ya le hizo una oferta a River por el pase del arquero, aunque el Millonario la rechazó. Ahora hay otro club interesado en el futbolista.

25 de diciembre 2025 · 13:51hs
Jeremías Ledesma

Jeremías Ledesma, el arquero que quiere Central para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.

Central se dispone a afrontar una temporada cargada de compromisos, aunque con el foco puesto en la Copa Libertadores: el Canalla quiere llegar lejos en el torneo continental y para eso deberá reforzarse. Y tanto el cuerpo técnico como los directivos ya trabajan en ello.

Para hacer un buen papel en la Copa Libertadores, Central necesita reforzarse en todas sus líneas y alargar un plantel que no tiene tanto recambio. El club debe buscar jerarquía y para eso debe moverse con inteligencia en el mercado de pases.

Aunque tiene a Jorge Broun y Alex Werner, el Canalla tiene la idea de sumar un arquero al plantel auriazul. Y en carpeta hay, por ahora, un solo nombre: Jeremías Ledesma. El "Uno" juega poco en River y tiene ganas de volver a Arroyito.

Central ya le hizo una oferta a River

De hecho, Central ya abrió negociaciones con el Millonario para tratar de repatriarlo. Y de arranque no le fue bien, ya que en Núñez quedaron insatisfechos con el ofrecimiento que llegó desde Rosario.

Periodistas con buena información de River deslizaron en estas horas que el Millonario podría incluir en la operación el pase de Santiago Sevovia, un volante ofensivo de 18 años que muchos consideran como una de las grandes promesas de las inferiores de Central. Dicen que a Marcelo Gallardo le gusta y que le gustaría contarlo en el plantel.

Sin embargo, por ahora no es más que una especulación ya que la Navidad puso en stand by las negociaciones entre ambos clubes por Ledesma. En el medio se supo que hay otro club interesado en el arquero y es Talleres. En Núñez se afirma que los cordobeses ya empezaron a pujar por el ex-Cádiz y no se descarta que pronto llegue una oferta.

Ledesma llegó a River en julio de 2024 y jugó muy poco, apenas seis partidos en 18 meses. Por eso habría expresado su deseo de salir del Millonario para tener continuidad en el arco de otro equipo. Y, se sabe, su preferencia es Central, el equipo donde se formó y saltó a la primera división.

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Padre Jorge Aloi: La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana

Padre Jorge Aloi: "La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana"

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad
La Ciudad

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
La Ciudad

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Política

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Información General

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos