Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Como un partido al que le faltan 5 minutos, Nacho tiene los mismos días para tomar una decisión sobre su futuro en Central que a esta altura parece exclusiva

Elbio Evangeliste

26 de diciembre 2025 · 06:00hs
El 10 y la pelota. Nacho Malcorra es el centro de atención en Central en estos últimos días.

Rosario Central e Ignacio Malcorra están jugando un partido de diente apretados y con final incierto. Los dos pretenden que el final sea el que todos desean en Arroyito, pero el tiempo se agota. Y, como suele decirse en el fútbol argentino, se define por detalles. Porque a esta altura ya no quedan dudas de que hay detalles que resolver. Por la manera en que está planteada la situación, Malcorra está parado con la pelota en los pies y el arco de frente. Todo hace pensar que es su decisión ver qué será de su futuro, y si el mismo estará en Central o en algún otro lugar.

Malcorra está a cinco días de que se le termine el contrato con Central, un tiempo prudencial para zanjar cualquier diferencia, aunque claramente una minucia en relación al tiempo que se sabía que esta situación se iba a dar.

Es como si a un partido convencional, de esos en los que Malcorra supo ser determinante y marcar algún tipo de hito en la historia, le faltaran cinco o seis minutos para un final que hasta ese momento es totalmente incierto. Ni más ni menos que lo que ocurre con su situación ahora.

Porque después de escuchar muchas declaraciones, de que se generaran un sinfín de especulaciones, a este partido en particular le queda la nada misma para el desenlace.

Malcorra declaró que estaba renegociando el nuevo contrato con Central, pero Levinton lo contradijo.

Malcorra debe activar su zurda

Malcorra tiene todo para activar su zurda, que en este caso no sería la pierna, sino la mano, para ponerle la firma a ese nuevo contrato que en Arroyito pasó a ser prácticamente una cuestión de Estado.

Lo que tiene también Malcorra es la libertad absoluta se satisfacer a todos esos hinchas canallas que están deseosos de que continúe en el club. El futbolista es dueño de su vida y puede elegir entre Central o el que sea.

El mismo análisis corre para el club, que podía tomar el camino de la renovación del contrato o de dar por finalizada la relación entre las partes. A esta altura está más que claro que el atajo que se tomó fue el primero, el de la apuesta por un año más de convivencia.

"Detalles" que huelen a económicos

Cuando se habla de “detalles” no se hace a ninguna cosa que no remita a la cuestión económica. Desde afuera lo que se intuye es que la diferencia está planteada en ese terreno, lo cual suena extremadamente lógico. Ni más ni menos que lo que sucede en cualquier negociación en medio de un mercado de pases.

Malcorra lo grita con alma y vida en la victoria de Central ante River, en el Gigante de Arroyito.

Lo que le puso un poco más de pimienta al tema es que de los tres futbolistas a los que Central pretendía renovarles el contrato, sólo falta resolver el caso de Malcorra. Con los otros dos (Jorge Broun y Carlos Quintana), la historia llegó a buen puerto. ¿Puede alguno tener un peso más simbólico que los otros? Quizá. Pero Fatu fue uno de los grandes hacedores del título en la Copa de la Liga 2023 y Quintana es de los futbolistas que más respeto y admiración genera en el hincha canalla. Lo de Malcorra casi que ni hay que mencionarlo. Se emparenta exclusivamente con su influencia en la mayoría de los clásicos que disputó.

Cronológicamente, los hechos se dieron de una manera muy sencilla de entender. Cuando todo eran especulaciones sobre cuál sería la decisión del club, el pasado 18 de diciembre en una conferencia de prensa, el presidente Gonzalo Belloso declaró que Malcorra (al igual que Broun y Quintana), tenía ya “una oferta sobre la mesa”, con un “esfuerzo muy grande” de parte de la institución.

Nacho Malcorra dijo lo suyo

Algunos días después apareció en redes sociales una entrevista que Malcorra le dio a un periodista de Río Colorado (su ciudad natal y donde se encuentra de vacaciones) en la que dijo: “Estoy negociando un contrato nuevo. Puede ser que se dé o que no. El tema lo maneja mi representante, es a él que quien le hicieron la oferta, sabe las condiciones que yo quiero, lo que me gusta”.

Desde Central advierten que el trato es con Cristian Bragarnik, pero quien salió a declarar fuerte fue otra persona: Sergio Levinton, quien dice ser el representante del futbolista. ¿Qué dijo?: “Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación. Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Lo que siente Nacho en este momento no lo puedo describir. Siente que no se lo respetó como merecía. Se le faltó bastante el respeto”.

Desde Río Colorado, Nacho Malcorra posteó en Instagram saludando a Central por su aniversario.

Levinton lo contradijo

Contundentes las palabras de Levinton, pero claramente a contramano de las declaraciones del propio Malcorra, quien había dicho que estaba “negociando” la renovación del contrato. En el medio, el revuelo lógico en redes sociales, con posturas totalmente disímiles. Y en ese juego de las redes sociales apareció justamente un posteo del propio Malcorra, haciendo referencia al cumpleaños 136 de Central, cuyos festejos vivió desde Río Colorado. En su cuenta de Instagram subió una foto de los festejos canallas en la sede fundacional y escribió: “Feliz cumpleaños Central querido. Qué hermosa locura”, acompañado de dos corazones, uno azul y el otro amarillo.

Llegó la Nochebuena, la Navidad y en un abrir y cerrar de ojos lo que llegará es el Año Nuevo, momento en el que esta historia tendrá su final. Restan apenas cinco días. Poquito, casi como le faltaran cinco a un partido. Y el panorama está planteado de esta forma, con detalles como barrera, pero Malcorra y la pelota en sus pies y de frente al arco.

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

