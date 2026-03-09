La Capital | Ovación | Jaminton Campaz

Todos los caminos llevan a Jaminton Campaz por Ángel Di María, que no viaja a La Paternal

Jaminton Campaz volvería a la titularidad luego de entrar desde el banco en los triunfos con Gimnasia y Newell’s. Angelito será preservado por la contractura

9 de marzo 2026 · 21:01hs
Listo para volver a la escena. El colombiano Jaminton Campaz retornará al once titular de Central este miércoles ante Argentinos Juniors.

Leo Vincenti

Listo para volver a la escena. El colombiano Jaminton Campaz retornará al once titular de Central este miércoles ante Argentinos Juniors.

Todos los caminos en Central conducen a que Ángel Di María ya tiene reemplazante para enfrentar este miércoles, a las 17.30, a Argentinos Juniors en La Paternal. Y será el retorno entre los once de Jaminton Campaz. El otro cambio cantado es el de Federico Navarro por el suspendido Franco Ibarra, que llegó a las cinco amarillas.

Di María no viajará a La Paternal, al menos para estar entre los 23. La contractura en el aductor izquierdo que tuvo el día antes de la disputa del clásico, y que se manifestó durante el partido, alertó del riesgo de que termine en un desgarro.

Por eso, aunque pasaron varios días desde el clásico hasta este encuentro ante Argentinos (10 en total), lo más prudente fue no hacerlo participar y que pueda estar disponible el sábado, cuando Central vuelva al Gigante frente a Banfield (la venta de entradas comienza este martes, a las 11).

En ese sentido, le vino al pelo la suspensión de todo el fútbol dispuesta por la AFA por un paro, lo que le dio más días de una recuperación indispensable.

Jaminton Campaz, número puesto

Y el que tiene todos los boletos para reemplazar al 11 canalla, es Campaz. El colombiano apenas jugó el primer partido contra Belgrano y el segundo ante River, pero se sintió ante Racing en Avellaneda y volvió al banco recién en la previa del clásico.

>>Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

El Bicho entró ante Gimnasia y también en el clásico, por lo que el encuentro ante Argentinos será el retorno como titular. Y no completó hasta ahora ningún partido. Aún no marcó goles.

Mientras que es un hecho de que Navarro estará en el lugar de Ibarra, que así no jugará ante el club que lo vio nacer.

Por supuesto que Jorge Almirón esperará para definir los once, pero de no mediar sorpresas, Central enfrentará a Argentinos Juniors con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila y Agustín Sández; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Qué pasa con los 9

A Di María se lo aguardará para el encuentro que significará la vuelta al Gigante de Central, luego de haber ganado el clásico, y que se disputará el sábado a las 20.

Pero el que no correrá la misma suerte será el autor del otro gol ante Newell’s, Enzo Copetti, que directamente se desgarró en el aductor izquierdo y no solo se perderá el partido con Argentinos y el de Banfield, sino que probablemente el del domingo 22 de marzo, en Mendoza, ante Independiente Rivadavia.

>>Leer más: Central y el puntal de una buena campaña: se siente como pez en el agua jugando como visitante

¿Y el otro 9 disponible, además de Veliz por supuesto? La suposición de que Marco Ruben puede ser suplente en el Diego Armando Maradona perdió fuerza en las últimas horas.

Si bien volvió muy bien a sus 39 años a los entrenamientos, el cuerpo técnico buscaría que intensifique los trabajos físicos en Rosario y tal vez disponer de Ruben unos minutos ante Banfield.

Por lo que el que más chances tendrá de reemplazar a Veliz si fuera necesario en el partido será Fabricio Oviedo.

Las palabras de Jorge Almirón

Almirón destacó en la nota exclusiva con Ovación que le sorprendió que Ruben muestre una gran coordinación y técnica con la pelota después de estar 15 meses retirado del fútbol.

No le sorprendió tanto que haya jugadores que estén en actividad cerca de los 40 por el cuidado que llevan, pero sí en el caso de Ruben porque había colgado los botines.

Todo apunta entonces a que Di María vuelva a jugar ante Banfield y que Ruben pueda tener su espacio también, justo en los festejos del triunfo sobre Newell’s.

Antes estará Argentinos y Campaz ya lustra los botines para salir desde el vamos.

