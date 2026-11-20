El equipo de Almirón recibirá el domingo a Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del torneo Clausura. Darío Franco todavía no tiene el equipo

El ex-Newell's Darío Franco es el director técnico de Gimnasia de Mendoza, el rival de Central en los playoffs del torneo Clausura.

El ex-Newell's Darío Franco está frente a uno de los desafíos más importantes en su carrera como entrenador: su equipo, Gimnasia de Mendoza, se enfrentará a Central este domingo por los octavos de final del torneo Clausura.

Franco tiene en el plantel a tres jugadores vinculados a los equipos de Rosario, dos surgidos en Central y el tercero en Newell's. Son Tomás O'conor, Agustín Módica y Luciano Cingolani. Es probable que los dos primeros sean titulares en Arroyito, pero el exdelantero rojinegro no podrá jugar porque está suspendido.

Módica, que se formó y jugó en la primera de Central, es un jugador clave en el equipo mendocino: es uno de los goleadores del campeonato, aunque en los últimos partidos no convirtió tanto como en los primeros. En Arroyito seguramente será fundamental para las aspiraciones de Gimnasia.

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Darío Franco tiene jugadores en recuperación

Mientras el equipo de Jorge Almirón se prepara apenas con una duda, quién será el segundo zaguero central en reemplazo del suspendido Gastón Ávila, Franco tiene todavía un par de dudas para armar el equipo.

Una de las principales tiene que ver con el capitán del Lobo mendocino, Diego Mondino, quien no juega desde hace un par de partidos debido a un problema muscular. Todavía no hay certezas de que pueda estar en el Gigante y la duda seguramente no se despejará hasta último momento.

Lo mismo sucede con Germán Giuffrey, quien también arrastra problemas musculares y difícilmente se recupere a tiempo para el choque en Arroyito, que comenzará a las 17.

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Rigamonti se recuperó y jugará en Arroyito

En medio de ese panorama, Franco al menos puede sentirse aliviado por la recuperación del arquero César Rigamonti, que no jugó el último partido de la fase regular por una lesión para ya está en condiciones de hacerlo.

El plantel de Gimnasia de Mendoza viajará a Rosario este sábado por vía aérea. El equipo de Franco viene de obtener un logro histórico para el club al conseguir la clasificación a los playoffs del Clausura. Antes ya había conseguido otro: bastante antes del cierre de la fase regular, el equipo mendocino aseguró su permanencia en la categoría, que era el gran objetivo al iniciarse el año.

La mejor noticia en la semana para Newell's es que su entrenador, Frank Kudelka, podrá estar sentado en el banco de suplentes debido a que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujo de dos fechas a una su castigo por haber sido expulsado al final del partido ante Unión.