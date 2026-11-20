De avanzar, el Canalla definirá hasta la semifinal incluida en Arroyito, donde logró marcar una tendencia. De local, ganó los últimos cuatro que disputó

Como después de cada partido, sobre todo si hubo triunfo, el plantel saluda a los hinchas.

Al plantel de Central posa para la foto en la previa del partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

El capitán Ángel Di María encabeza la fila en Central, en un Gigante que le da una gran bienvenida al equipo.

Hace unos pocos días en Central homenajearon al Gigante de Arroyito , justo el día en el que cumplió 100 años de vida . Justamente el Gigante se había agrandado algunos días antes de ese festejo (hubo una batería de fuegos artificiales mientras los hinchas observaban todo desde el Caribe Canalla), con la inauguración de la tercera bandeja. Y de cara al choque contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza por los octavos de final del torneo Clausura, el estadio debería erigirse en el mejor refugio para un equipo que ha sabido sacarle un gran provecho a la localía. Allí radica uno de los grandes atributos del Canalla frente a un encuentro en el que un triunfo (puede ser en el alargue o por la vía de los penales) le permitirá seguir en carrera, pero una derrota lo sacará del camino.

En el partido contra Estudiantes de Río Cuarto había un paso obligatorio por cumplir y era ganar. Al final no le alcanzó para coronar en la tabla anual, pero esa victoria, además de catapultar al equipo de Jorge Almirón a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, le permitió quedarse con el primer puesto del grupo B. Significa que en el supuesto caso de que llegue a la final, todo el camino previo lo habrá hecho en el Gigante .

Es ahí donde entra a tallar todo lo que hizo Central en el torneo Clausura jugando en Arroyito, donde disputó ocho encuentros, de los cuales ganó cinco, empató dos y perdió sólo uno. A todas luces, esa fortaleza de local fue lo que le dio un envión más que importante en esto de clasificar, de poder ser primero e incluso de llegar a la última fecha con chances de coronar en la tabla anual.

Hace un largo tiempo que Central viene haciendo bien las cosas en condición de local. Es un comportamiento que tuvo como aliado ya desde ese 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo . Flaqueó un poco al año siguiente, pero se recuperó con Ariel Holan en 2025 y se mantuvo efectivo ahora con Almirón.

Al plantel de Central posa para la foto en la previa del partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

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Más allá de esa historia reciente, lo que cuenta ahora es cómo fue su andar en estos últimos seis meses en el Gigante, donde debió enfrentar a dos de los equipos que llegaron como protagonistas en la acumulada, a uno de los denominados grandes y también al clásico rival.

En esos ocho partidos, la eficacia del Canalla fue casi del 71 por ciento. Una cifra de la que el primero que deberá tomar nota es Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Los triunfos de Central de local en este Clausura

En el torneo Clausura, Central le torció el brazo en Arroyito a Aldosivi, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Huracán y Estudiantes de Río Cuarto. Empató ante Racing y Newell’s, mientras que su único traspié fue frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como después de cada partido, sobre todo si hubo triunfo, el plantel saluda a los hinchas. Celina Mutti Lovera / La Capital

Y un dato que no sólo reafirma este potencial, sino que lo apuntala: los últimos cuatro que disputó a orillas del Paraná fueron victorias. Con un ingrediente extra: todos esos partidos fueron bajo una presión extrema, sabiendo que una derrota y hasta un empate podía sacarlo directamente de la pelea por el título de Liga.

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A veces no pudo aprovecharlo

Le ha pasado otras veces a Central esto de terminar en los primeros puestos del grupo y tener la chance de definir todo lo que juegue como local y las cosas finalmente no se le dieron. Se recuerdan, por ejemplo, aquellas eliminaciones tempranas de 2025, la del torneo Apertura contra Huracán (cuartos de final) y la del Clausura frente a Estudiantes (octavos de final). Pero también está el antecedente de lo que fue la definición en el Apertura de este año, en el que sacó adelante esos dos encuentros (Independiente y Racing) en los que jugó de local.

Ahora hay una historia por escribir y el primer capítulo será contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo frente al que intentará tirarle encima todo el peso de la localía. Y lo mismo con todos los otros que se le aparezcan en el camino siempre y cuando logre avanzar. Con todos los posibles rivales definirá en su cancha, excepto en la final, que será en cancha neutral.

Central se tomó por costumbre sonreír en su estadio y para esta nueva etapa que comenzará a transitar le resultará indispensable apelar a ese as en la manga que tiene. Necesita agigantar aún más el peso del Gigante.