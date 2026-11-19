Álvaro Güich desvió un centro rasante y la pelota se metió en arco para el 1 a 0 del equipo de Oceanía, que luego marcó el segundo

Álvaro Güich, quiso interceptar un centro del equipo australiano y sin querer empujó la pelota hacia el fondo del arco argentino. El chico de Central tuvo mala suerte.

La selección argentina comenzó con una sorpresiva derrota su participación en el Mundial sub-17 al caer por 2 a 0 ante Australia en el debut. Uno de los goles australianos lo hizo en contra Álvaro Güich, el chico de Central que fue titular en el equipo argentino.

Aunque le quedan dos partidos, la derrota complica el panorama para la clasificación de Argentina a la próxima fase.

La selección de Diego Placente no logró el primer objetivo: iniciar la competencia con una victoria que lo acomodara en la tabla. Desde el comienzo del encuentro sufrió las llegadas del rival y ya a los cinco minutos, Luke Becvinovski se perdió el primero debajo del arco.

Argentina respondió a los tres minutos con un remate de primera de Tobías Goytia, que el arquero australiano atajó con la cara. El arquero también tapó un remate lejano del mediocampista Giovanni Baroni.

Minutos más tarde, el arquero argentino Valentín Reigia se hizo fuerte para tapar tres disparos de Australia que pudieron abrir el marcador.

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El gol en contra de Álvaro Güich

En el complemento, el equipo de Oceanía volvió a tener una de las más claras. A los 60 minutos, Alkon Akón tiró un centro rasante que Güich desvió con muy mala fortuna y se coló en el arco argentino.

El segundo se originó con el tanto de Akol Akon, que primero fue anulado por fuera de juego, pero después, con ayuda del VAR, el árbitro canadiense Michael Venne convalidó. Minutos antes del final, Ulises Vallejos fue expulsado en el equipo de Placente.

Argentina jugará el domingo 22 contra Mozambique (a las 12.30) y el miércoles 25 ante Dinamarca (en el mismo horario).