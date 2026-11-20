El delantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza es uno de los goleadores del torneo Clausura y más de una vez declaró su amor por el Canalla

Agustín Módica jugará contra Central el domingo en Arroyito. El delantero es uno de los dos goleadores del torneo Clausura.

El domingo, cuando juegue en el Gigante, Central tendrá enfrente a uno de los goleadores del torneo Clausura, un centrodelantero muy efectivo que además se formó en Arroyito y no pierde oportunidad de afirmar que extraña al club y, especialmente, a Ángel Di María.

Agustín Módica lo dijo más de una vez desde que juega en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el equipo que en su primera temporada en la Liga Profesional ya aseguró la permanencia en la máxima categoría y además se clasificó a los playoffs del Clausura, un objetivo con el que al principio del torneo ni siquiera soñaba.

Módica lleva convertidos diez goles en el Clausura y comparte el liderazo de la tabla de artilleros con Roger Martínez, el delantero de Vélez. Y sus goles son una de las principales razones por las cuales el Lobo mendocino se ganó el derecho de jugar contra Central por los octavos de final, este domingo en el Gigante.

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Otra, seguramente, es el técnico Darío Franco, quien llegó al club con el torneo Apertura ya iniciado, recuperó al equipo de un mal comienzo de temporada y luego consiguió los dos objetivos antes mencionados: la permanencia y la clasificación a los playoffs.

Los goles de Agustín Módica

Cuando el Clausura promediaba y Módica sorprendía al fútbol argentino con sus goles, entre ellos un zapatazo contra Newell's que está entre los mejores tantos del certamen, el delantero que se formó en la cantera canalla confesó que extraña el club y que sueña con regresar algún día. Y, en una entrevista con el diario Olé, contó que habla seguido con Di María. "Me gustaría volver a jugar con él", dijo y reveló que el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 varias veces lo llamó para felicitarlo por sus goles.

En la misma entrevista, Módica mostró su sentido de pertenencia a Central en momentos en que comenzaba a hablarse del presunto interés de otros equipos por él, incluso de Italia. "Newell's es el único equipo donde no jugaría", dijo el delantero. Y añadió, enfático: "Es imposible".

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Este domingo, Módica volverá a jugar en Arroyito, pero esta vez contra Central. Será la primera vez desde que está en Gimnasia de Mendoza, club que compró la mitad de su pase a principios de año y terminó quedándose con el cien por ciento de la ficha hace un par de meses. También será su primer partido contra el equipo de sus amores.

De las inferiores canallas al Lobo mendocino

Módica se formó en las inferiores de Central, donde jugó en todas las categorías. Debutó en primera de la mano de Miguel Russo, pero después sufrió una grave lesión y estuvo varios meses sin jugar. Cuando regresó, casi no le dieron oportunidades en el Canalla.

A principios de año, cuando hacía la pretemporada con Central, vino a buscarlo el Lobo mendocino, quien también se llevó a Tomás O'Conor. En el Apertura jugó un buen campeonato, aunque explotó en el Clausura: marcó diez tantos y pelea con Roger Martínez para ser el goleador del campeonato.

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El domingo, en el Gigante, Central deberá cuidarse especialmente de él, un delantero potente y sobre todo muy eficiente, que sabe pararse en la cancha y aprovecha muy bien sus oportunidades. La ventaja es que en el Canalla lo conocen, y la contra es que si hay alguien que le da esperanzas al Gimnasia mendocino frente al equipo de Almirón es Módica. Habrá que ver quién termina mejor la historia.