El presidente Canalla fue entrevistado por su hijo, Lolo. Contó por qué motivo anunció no postularse pero luego cambió su decisión

El presidente de Central, Gonzalo Belloso, fue entrevistado por su hijo tras confirmar que irá por un mandato más.

El presidente de Central, Gonzalo Belloso , habló después de confirmar que será candidato en las próximas elecciones y continuar -algo que será así ya que no habrá listas opositoras- por un período más al frente de la entidad Canalla. El exjugador insistió en que el anuncio previo de no ser candidato estaba relacionado con una situación familiar, en particular con la enfermedad de su madre.

Después de varias charlas con sus compañeros en la conducción de Central y la insistencia para que continuara al frente del club, Belloso decidió cambiar su postura inicial. Y dio detalles al ser entrevistado para un canal de YouTube por su propio hijo, Lolo. El presidente ratificó el desgaste que implica conducir a la entidad y, sobre todo, por la necesidad de contar con el tiempo suficiente para acompañar a su mamá en un difícil momento de salud.

“Los días que dije que no iba de presidente sentí un alivio. Estaba tranquilo, me había sacado una mochila. Estuve livianito un par de días”, sostuvo el exjugador. Claro que tras sus dichos recibió una elevada cantidad de mensajes de integrantes de su gestión e hinchas que le insistieron para que cambiara su determinación.

También contó que no surgieron dirigentes con las ganas de ponerse al frente de la conducción del club. “No quise poner en riesgo lo hecho. Nos juntamos entre todos y decidimos asumir de nuevo esto, separándonos un poco más el trabajo y con bastante más ayuda”, confesó.

La opinión sobre Verón, presidente de Estudiantes

La relación con Estudiantes y, puntualmente, el vínculo con Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, fue otro tema que abordó en la entrevista. Y Belloso no se guardó nada de lo que le dejó todo lo sucedido cuando el Canalla fue recibido de espaldas por los futbolistas platenses y el ingreso de la Brujita al campo de juego al final del juego.

“Me parece una falta de respeto al fútbol, no a Central. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, sobre todo la gente que venimos del fútbol, es el fútbol como institución”, afirmó.

Otra cuestión que se destacó en la charla fue la compación entre Jorge Almirón y Miguel Ángel Russo por la tranquilidad que transmitían ante las dificultades que enfrentaban. Tan es así que reveló que el actual entrenador eligió vivir en el mismo departamento que había alquilado Russo en Rosario, pese a que le habían ofrecido otras alternativas. También recordó la confianza que mostró Almirón antes de la final frente a Estudiantes, pese a las bajas de Campaz y Pizarro ya que habían sido convocados por las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

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“Es mi responsabilidad, entre todos estos jugadores que tengo, salir a ganar ese partido y lo vamos a ganar”, le había dicho el técnico con total contundencia y confianza.