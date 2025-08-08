Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

El equipo de Ariel Holan visitará al Decano con hinchas canallas en las tribunas. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

Rosario Central visita a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la 4ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Decano y el Canalla de este sábado por la noche.

El partido correspondiente a la Zona B entre Atlético Tucumán y Central será este sábado 9 de agosto, desde las 20.45, en el Monumental José Fierro con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

La transmisión del encuentro entre el Decano y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

MALCORRA Y Campaz.jpg En el último enfrentamiento entre ambos, Central venció 3-1 a Atlético Tucumán en el Gigante. Celina Mutti Lovera / La Capital

>> Leer más: Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Posibles formaciones de Atlético Tucumán y Central

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortíz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra o Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Embed

>> Leer más: La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán