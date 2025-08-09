Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Ángel Di María demostró una vez más que también es un crack afuera de la cancha y fue a saludar a su fanática más longeva

Esta historia tuvo un final feliz. Lo último que se pierde es la esperanza. Elsita, la fanática tucumana de 100 años, pudo cumplir su sueño de conocer a Ángel Di María, en el hotel que está alojado Central a la espera del partido de este sábado a la noche ante Atlético Tucumán.

El viernes, a través de un dato que le comentó a La Capital el periodista de La Gaceta de Tucumán, Daniel Coronel, se comenzó a generar esta historia que se hizo viral para que Elsa Guzmán, quien nació el 12 de junio de 1925, pueda saludar a Fideo Di María.

La empresa no iba a ser fácil. Había mucha gente ansiosa por ver al campeón del Mundo en Qatar 2022, pero al final se pudo lograr para cumplir con la ilusión de Elsita .

El mundo Central colaboró para que esta historia tenga un buen final

La abuela, vestida en forma muy elegante, llegó pasadas las 19.30 junto a su hija Cristina y su nieta, con la fe puesta en lograr ese objetivo. Y gracias a la predisposición que hubo de parte del mundo Central como el secretario técnico Gustavo Ricúpero y Fatura Broun entre otros, Di María, quien ya conocía esta historia, se hizo un tiempo para saludar a Elsa.

elsa Video: Daniel Coronel / La Gaceta de Tucumán

Fue un momento breve, pero que quedará grabado para siempre para los que estuvieron allí. Desde la familia de Elsa hasta para el mismo Fideo a quien se lo vio muy emocionado por la ternura que irradiaba la abuela tucumana.

Cristina, la hija de Elsita, le dio unos presentes a Di María, quien también tuvo la deferencia de firmar algunas camiseta y posar para algunas fotos, demostrando una vez más que es un crack dentro y fuera de la cancha.