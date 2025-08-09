Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Esta historia tuvo un final feliz. Lo último que se pierde es la esperanza. Elsita, la fanática tucumana de 100 años, pudo cumplir su sueño de conocer a Ángel Di María, en el hotel que está alojado Central a la espera del partido de este sábado a la noche ante Atlético Tucumán.
El viernes, a través de un dato que le comentó a La Capital el periodista de La Gaceta de Tucumán, Daniel Coronel, se comenzó a generar esta historia que se hizo viral para que Elsa Guzmán, quien nació el 12 de junio de 1925, pueda saludar a Fideo Di María.
La empresa no iba a ser fácil. Había mucha gente ansiosa por ver al campeón del Mundo en Qatar 2022, pero al final se pudo lograr para cumplir con la ilusión de Elsita.
El mundo Central colaboró para que esta historia tenga un buen final
La abuela, vestida en forma muy elegante, llegó pasadas las 19.30 junto a su hija Cristina y su nieta, con la fe puesta en lograr ese objetivo. Y gracias a la predisposición que hubo de parte del mundo Central como el secretario técnico Gustavo Ricúpero y Fatura Broun entre otros, Di María, quien ya conocía esta historia, se hizo un tiempo para saludar a Elsa.
Video: Daniel Coronel / La Gaceta de Tucumán
Fue un momento breve, pero que quedará grabado para siempre para los que estuvieron allí. Desde la familia de Elsa hasta para el mismo Fideo a quien se lo vio muy emocionado por la ternura que irradiaba la abuela tucumana.
Cristina, la hija de Elsita, le dio unos presentes a Di María, quien también tuvo la deferencia de firmar algunas camiseta y posar para algunas fotos, demostrando una vez más que es un crack dentro y fuera de la cancha.