Central en Tucumán: cómo será el celoso operativo de seguridad para recibir a más de 3.000 hinchas canallas

Los simpatizantes de Central serán escoltados por la policía e ingresarán al estadio con bastante antelación. Una novedad: prohibirán el ingreso con hielo

El estadio de Atlético Tucumán, donde Central jugará el sábado con el aliento de unos 3250 simpatizantes canallas.

Por primera vez desde el regreso del público visitante a la Liga Profesional de Fútbol, Atlético Tucumán se prepara para recibir a más de tres mil hinchas de Central en el choque entre ambos programado para este sábado a las 20.45 en el estadio José Fierro del Decano.

Tanto las autoridades políticas como la policía tucumana preparan un gran operativo de seguridad con el que intentarán garantizar el éxito de la experiencia, según cuenta el diario La Gaceta. El Ministerio de Seguridad, las fuerzas de seguridad provinciales y las autoridades del club ya coordinaron cómo será ese operativo este sábado.

El subsecretario de Seguridad de Atlético Tucumán, Jorge Llarrull, dijo que se espera la llegada de 3.250 hinchas de Central. Para ellos se preparó un operativo especial, con 400 policías afectados, el doble de lo habitual, que también será reforzado por la seguridad del estadio.

“La gente de Rosario va a venir por la ruta 34. En Las Cejas habrá un operativo de control con colaboración de Gendarmería Nacional, Tribuna Segura y unidades motorizadas. Van a ser escoltados hasta el estadio”, detalló.

Los micros con hinchas canallas estacionarán sobre la calle Perú, entre Rivadavia y Juan B. Justo, y desde allí los hinchas accederán al sector visitante a través del pasaje Atlético, que desemboca en la calle Bolivia. Dentro del estadio se realizarán dos pulmones a los costados de la platea y de la zona popular.

Leer más: Ariel Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar contra Atlético en Tucumán

Llarrull remarcó que el operativo también busca garantizar tranquilidad para los vecinos. “Va a estar todo muy controlado. Los visitantes bajan directo del colectivo y entran al estadio. No van a romper ni tocar nada”, explicó.

Además, para que los hinchas visitantes puedan esperar cómodamente en el estadio, Atlético Tucumán ofrecerá servicio de comida y bebida (sin alcohol). “Vamos a armar un sector para que tengan algo para consumir, porque estarán en la cancha tres o cuatro horas antes”, indicó.

Leer más: La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en la visita a Tucumán

El hielo, prohibido

Otra novedad será la prohibición de ingresar con hielo sólido, una práctica habitual que genera conflictos. “Venimos sufriendo con eso. Hay que erradicarlo. Si se golpea a alguien y te suspenden la cancha, perdés puntos”, advirtió Llarrull.