El programa "Huertas San Martín" llegó a 17 localidades en 2025

Contempló además, el financiamiento de proyectos hortícolas mediante microcréditos, permitiendo que personas pudieran iniciar, sostener o ampliar sus huertas

10 de diciembre 2025 · 10:55hs
 La iniciativa se consolidó como una de las acciones más destacadas del año en materia de producción local y educación ambiental

Con el objetivo de promover la producción de alimentos agroecológicos en el departamento San Martín, se desarrolló el programa “Huertas San Martín”, una iniciativa impulsada por el senador Esteban Motta. De esta forma, la iniciativa alcanzó durante 2025 a 17 localidades y entregó 2.900 kits de cultivo.

“El eje fue promover la producción de alimentos de manera agroecológica, fomentando la creación de huertas familiares, escolares y comunitarias”, indicó el senador y resaltó: “El objetivo principal: fortalecer la soberanía alimentaria local, garantizar el acceso a alimentos frescos y promover sistemas de producción de cercanía para el abastecimiento zonal”. Motta destacó el trabajo sostenido a lo largo del año: “Se realizó un acompañamiento permanente con capacitaciones y asistencia técnica. Implementamos un plan junto al Inta y sus promotores, participamos en los Emprende San Martín”.

Kits para las huertas

Agregó: “Realizamos la compra y el armado de kits de semillas para las temporadas otoño–invierno y primavera–verano, según la asistencia técnica del Inta, y organizamos las jornadas de entrega. También adquirimos pollitos y llevamos adelante su distribución.”

Carlos Pellegrini - Huerta 02

El programa contempló además el financiamiento de proyectos hortícolas mediante microcréditos, permitiendo que más familias y grupos comunitarios pudieran iniciar, sostener o ampliar sus huertas.

El programa “Huertas San Martín” llegó a casi todas las localidades del departamento San Martín, logrando una presencia territorial integral. Durante 2025 se entregaron: 2.900 kits de semillas y se realizaron tres jornadas de capacitaciones técnicas y 10 jornadas de entrega de kits.

Además, hubo ocho charlas de iniciación a la huerta, talleres de compostaje y producción de aromáticas. La iniciativa se consolidó como una de las acciones más destacadas del año en materia de producción local y educación ambiental, promoviendo hábitos saludables.

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

