Gestiones para responder a la alta demanda habitacional en el departamento San Martín

El senador Esteban Motta destacó que “el acceso a la vivienda es una prioridad” y que el gobierno provincial junto a Comunas y municipios está retomando obras paralizadas

20 de agosto 2025 · 09:00hs
Son 131 viviendas gestionadas

Son 131 viviendas gestionadas, que se encuentran en diferentes etapas, y ya se valoran diferentes localidades. 
Gestiones para responder a la alta demanda habitacional en el departamento San Martín

Bajo el lema “La casa propia, un sueño posible”, el senador Esteban Motta y su equipo, junto a Comunas y Municipalidades del departamento San Martín, trabajan para dar respuesta a la alta demanda habitacional en cada localidad del distrito. Las gestiones, a las cuales también se suma el gobierno provincial, se enfocan en retomar obras paralizadas y poner en marcha nuevos proyectos, con lotes de los gobiernos locales.

"Venimos trabajando mucho en materia de viviendas junto al gobierno de la provincia, es algo que en nuestra campaña lo tratamos con prioridad en propuestas y en lo cual siempre coincidimos con el gobernador (Maximiliano Pullaro)", afirmó el senador Motta.

Viviendas entregadas

"Hace unas semanas entregamos cinco viviendas que estaban paralizadas en Colonia Belgrano y ahora estamos pronto a firmar el acta de inicio de obra para 14 viviendas en El Trébol que estaban abandonadas de un Plan Federal. También para Carlos Pellegrini, donde se van a construir 12 nuevas viviendas".

Motta-pullarocasas

Los avances en acceso a la vivienda se extienden por todo el departamento, con gestiones que se adecúan a la realidad de cada lugar. Además de las mencionadas, se destacan 12 viviendas iniciadas en Sastre; 27 en San Jorge; ocho en Las Petacas; 19 casas entregadas en El Trébol y otras 22 entregadas en San Martín de las Escobas.

Esto hace un total de 131 viviendas gestionadas, las mismas se encuentran en diferentes etapas, y ya se encuentran en valoración nuevos proyectos para diferentes localidades.

“Queremos que toda la gente de nuestro departamento pueda acceder a su vivienda, trabajamos todos los días para que la casa propia sea un sueño posible”, finalizó el legislador.

Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Con la presencia de Lucas Botta, Alvear se prepara para vivir este sábado su primera Feria del Libro

Con la presencia de Lucas Botta, Alvear se prepara para vivir este sábado su primera Feria del Libro

 Granadero Baigorria es ejemplo de innovación y transformación digital en gestión 

Granadero Baigorria es ejemplo de innovación y transformación digital en gestión

