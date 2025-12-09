Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

El imputado es Cristian López. El crimen fue en 2024 en Arroyito y le dispararon para robarle su Renault Clío. Aún no se definió la fecha de inicio

Cristian Rodolfo López, de 25 años, llegará a un juicio oral imputado por el homicidio de Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado el 19 de octubre de 2021 en el barrio de Arroyito para robarle su Renault Clío.

La imputación realizada en su momento por el fiscal Adrián Spelta lo sitúa a López como el conductor de la moto desde la que se disparó contra el arquitecto. El fiscal también le atribuyó una participación en otro crimen en ocasión de robo, el de Ariel del Luján Simocini, que tuvo lugar en enero del año pasado. El 2 de diciembre del año pasado el juez Florentino Malaponte falló su prisión por dos años.

El juicio iba a comenzar el miércoles 10, pero se anuló, ya que el juez que lleva la causa cursa una enfermedad y se pospuso el juicio. Actualmente la fiscal a cargo es Carla Ranciari y por el momento solo trascendió que va a reprogramarse.

López cayó en los allanamientos que llevó a cabo la última semana de noviembre de 2024 División de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Garzón al 1300 bis, en el barrio Los Pumitas , donde se secuestró su celular y una moto. Spelta había ubicado a López como presunto coautor de los dos asesinatos, por lo que asignó el mismo peso y pena que quien jaló el gatillo en los dos ataques.

López y otro delincuente no identificado aún abordaron a Joaquín Pérez cuando bajó de su Clio en la puerta de su cochera, situada en inmediaciones de su domicilio, en Muñiz al 1200. El acompañante de la moto bajó del vehículo, se metió en el Clio de la víctima y le dio dos disparos que resultaron mortales.

Tras el ataque, López se fue del lugar en la moto y el otro ladrón en el auto del arquitecto, que minutos después dejó abandonado en inmediaciones de Flynn y Olivé, donde se encontró una pistola calibre 40.

La imputativa

Durante la imputativa, Leandro, hermano de Joaquín, dijo a La Capital: “Tuvo el tupé de mirarnos a los ojos. Ojalá que se pudra en la cárcel él y los otros”. Indiana, la pareja de Pérez, contó el día de la imputativa que “fue muy fuerte” tener al presunto homicida enfrente. “Las pruebas están. Confiamos en que la Justicia actúe como corresponde. Hay personas que declararon. Todos lo marcan como uno de los asesinos. Falta la persona que tiró, pero para mí es lo mismo, tienen la misma carga. Los dos son asesinos”, afirmó.

Alrededor de las 22.50 del martes 19 de octubre Joaquín fue a guardar su auto en la cochera ubicada en pasaje Muñiz al 1200, a unas dos cuadras de su casa. Cuando se aprontaba a ingresar, el vehículo fue abordado por un número hasta el momento indeterminado de personas. Le robaron el auto y le dispararon tres veces. Las imágenes quedaron registradas en cámaras de vigilancia de la zona. Una vez que fue herido, con dos balazos en el pecho y uno en la zona inguinal, Joaquín alcanzó a correr hasta su casa. Allí apenas pudo manotear la puerta, que quedó manchada de sangre. Su mujer salió con su hija, y con el hombre ya desvanecido y junto a vecinos apenas pudieron intentar reanimarlo mientras esperaban la ambulancia. La asistencia médica llegó varios minutos después y Joaquín falleció en el hospital pasada la medianoche.

El joven arquitecto

Joaquín Fernando Pérez tenía 34 años y trabajaba como arquitecto. Vivía en su casa de Juan B. Justo al 1700 del barrio Arroyito, junto a su pareja y la hija de 2 años de ambos. Los vecinos cuentan que la víctima siempre vivió en el barrio y que era muy querido. Había tenido una adolescencia difícil atravesada por la pérdida de familiares. "El papá murió en un accidente y la mamá, en un brote de hantavirus, también había perdido a su hermanita. Solo le quedaba un hermano, su mujer y su hija", dijo Gabriela, madre de la pareja de Joaquín.

Spelta también imputó a López por el homicidio de Ariel del Luján Simoncini , de 54 años, ocurrido el 7 de enero del 2023 pasado en inmediaciones de Matheu y Zelaya. Allí, de acuerdo a la teoría del caso, el sospechoso junto a otras tres personas llegaron al lugar en dos motos —con dos ocupantes en cada una—, atacaron a la víctima que estaba abordo de una Citroën Jumper, le sacaron 950 mil pesos, 3 mil dólares y le realizaron dos tiros que fueron mortales.