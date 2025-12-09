Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El gobernador valoró las trayectorias de Spuler, Falistocco y Gutiérrez, quienes adelantaron su salida del máximo tribunal en 2026

"Se inicia la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional", afirmó Pullaro.

El gobernador Maximiliano Pullaro saludó este martes las renuncias anunciadas por los tres integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe que superan los 75 años, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez , de quienes valoró su trayectoria, y enfatizó que esas salidas del máximo tribunal abren “la última etapa de un proceso de renovación” del Poder Judicial de la provincia .

“En los últimos días los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe Spuler, Falistocco y Gutiérrez anunciaron que dejarán sus cargos en septiembre y noviembre de 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años” , escribió Pullaro en su cuenta de la red social X.

Respecto de Spuler, Falistocco y Gutiérrez, subrayó: “Tres funcionarios de valorada trayectoria e impulsores de importantes transformaciones a lo largo de su carrera judicial, entregando lo mejor de su vida profesional” .

“De ese modo, se inicia la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a nuestra Constitución. Santa Fe es una provincia destacada por su solidez institucional y por reconocer el trabajo e historia de quienes la construyeron”, enfatizó Pullaro.

En esa línea, el jefe de la Casa Gris concluyó: “Oportunamente estaré anunciando los candidatos que deberán cumplimentar el proceso de recambio de nuestro máximo tribunal de justicia”.

Las renuncias en la Corte Suprema

En las últimas horas Gutiérrez decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte de Santa Fe, a efectivizar a partir del 1º de noviembre de 2026. Se trata del último supremo que se retira por exceder el límite de edad impuesto por la nueva Constitución provincial.

Se sumó, de ese modo, al anuncio de renuncia de Falistocco, quien confirmó a La Capital su alejamiento del tribunal supremo desde noviembre de 2026. Dos meses antes lo hará Spuler.