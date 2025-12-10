Baigorria culminó las actividades de su agenda cultural y deportiva en los talleres municipales 2025

La jornada reunió a baigorrienses de todas las edades, quienes expusieron lo aprendido en disciplinas como deportes en equipo, expresiones artísticas y oficios

El intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, encabezó el acto de cierre de los talleres municipales que se dictaron durante todo 2025 . Ante cientos de familias, destacó el esfuerzo de la gestión para sostener actividades gratuitas y de calidad.

Con un gran marco de vecinos y vecinas en la Plaza del Bicentenario, el municipio de celebró el cierre anual de los talleres organizados por la Secretaría de Deportes y Cultura.

La jornada reunió a cientos de baigorrienses de todas las edades , quienes expusieron lo aprendido durante el año en disciplinas que van desde deportes en equipo hasta expresiones artísticas y oficios.

Durante el evento, el intendente Maglia recorrió las muestras y dialogó con los profesores y alumnos, poniendo en valor el rol social que cumplen estos espacios de encuentro.

“Ver la plaza llena de familias, instrumentos musicales y muestras de arte, nos confirma que vamos por el buen camino. El objetivo central de nuestra gestión es que cada vecino tenga un lugar donde expresarse, donde mover el cuerpo, vincularse y compartir con otros semejantes”, señaló el intendente Maglia.

En su discurso frente a los presentes, el mandatario local hizo hincapié en la importancia del Estado presente para garantizar el acceso a estas actividades: “En tiempos difíciles, nosotros tomamos la decisión política y humana de seguir invirtiendo acá. Sostener esta cantidad de talleres conlleva un esfuerzo enorme del Municipio, pero estamos convencidos de que un chico en una cancha, un adulto mayor bailando o un joven aprendiendo un oficio, no es un gasto: es la mejor inversión que podemos hacer”.

Muestra final

El evento sirvió no solo como muestra final, sino como un punto de encuentro para la comunidad. Maglia agradeció el compromiso de los docentes y la constancia de los alumnos: “Estos espacios son de ustedes, son para que la ciudad esté más viva y más unida. El año que viene vamos a estar acá de nuevo, esperándolos para seguir creciendo juntos”, concluyó el intendente.

