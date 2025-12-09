La Capital | Ovación | Newell's

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

El poderoso Cruz Azul de México, que cuenta con tres futbolistas con pasado en Newell's, inicia su camino ante Flamengo por la Copa Intercontinental

Lucas Vitantonio

9 de diciembre 2025 · 17:57hs
Lorenzo Faravelli surgió en Newell's y su presente es Cruz Azul.

Flamengo de Brasil y Cruz Azul de México, con tres ex-Newell's, se enfrentarán este miércoles, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que espera el Pyramids de Egipto.

En el equipo mexicano hay tres jugadores que tuvieron un paso por Newell's, ellos son el colombiano Willer Ditta; y los surgidos en la cantera leprosa: el rosarino Lorenzo Faravelli y Carlos Rotondi.

El defensor Ditta (27 años) jugó en el Parque 61 partidos y anotó 3 goles. Estuvo en 2022 y 2023. Mientras que Lorenzo Faravelli (32 años) jugó en Newell's 27 encuentros y anotó un gol. Lo hizo entre 2011 y 2015. Por su parte, Carlos Rotondi (28 años) se formó en el club rojinegro y jugó 3 partidos entre 2017 y 2019.

Ditta
El colombiano Willer Ditta.

Los tres forman parte del plantel de Cruz Azul de México y jugarán el prestigioso torneo de la Fifa. Es más, Faravelli podría ser uno de los apuntados por Newell's para la próxima temporada.

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Carlos Rotondi jugó poco en Newell's.

Carlos Rotondi jugó poco en Newell's.

Cómo llegaron Flamengo y Cruz Azul

El Flamengo se clasificó a la Copa Intercontinental gracias a su título en la Copa Libertadores obtenido el sábado 29 de noviembre, donde derrotó 1-0 en la final al Palmeiras con el gol de Danilo.

Esta consagración le permitió al Mengao convertirse en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores, para igualar en dicha estadística a Estudiantes de La Plata y a River.

El Cruz Azul, por su parte, obtuvo el boleto tras su título en la Concacaf Champions League, competición en la que aplastó 5-0 al Vancouver Whitecaps en el encuentro definitorio.

El ganador de este partido no solo obtendrá la clasificación a las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que se enfrentará con el Pyramids de Egipto, sino que también se consagrará campeón de la copa Derbi de las Américas.

El encuentro, que está programado para las 14 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán, en Qatar, y se podrá ver a través de FIFA+ y DSports. El árbitro designado fue el sueco Glenn Nyberg, mientras que en el VAR estará el suizo Fedayi San.

En la final de la Copa Intercontinental ya espera el Paris Saint-Germian de Francia, que se clasificó directamente a dicha instancia gracias a su histórica consagración en la UEFA Champions League.

Las probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Jorginho; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. DT: Filipe Luiz.

Cruz Azul: Raúl Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Ángel Márquez, Lorenzo Faravelli, Omar Campos, Carlos Rotondi; José Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei

