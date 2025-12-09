Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

La Cámara Penal ratificó el fallo de primera instancia contra Diego Roberto Zapata, quien manejaba el auto desde el que mataron a dos hermanos en 2020

Los hermanos Gastón y Agustín Jaime fueron atacados cuando iban en moto por la zona de Castellanos y Seguí.

La Cámara Penal confirmó la condena a 22 años de cárcel para Diego Roberto Zapata, un mecánico de motos de 32 años, como coautor del doble homicidio de los hermanos Gastón Nahuel Jaime y Agustín Jaime , asesinados en 2020 en la zona sudoeste.

El tribunal de segunda instancia conformado por los camaristas Javier Beltramone, Bibiana Alonso y Carolina Hernández confirmó la sentencia tras rechazar el recurso de apelación que había presentado la defensa.

Zapata había sido condenado el pasado 19 de marzo en un juicio oral ante el tribunal conformado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Silvana Lamas. El fiscal Alejandro Ferlazzo había pedido 25 años de cárcel para el mecánico, sindicado como quien manejaba el auto desde el cual el también condenado Juan Cruz Morel les disparó a los hermanos . Al parecer les achacaban un robo que hasta el momento nunca se comprobó .

La noche del 31 de octubre de 2020 los hermanos Agustín y Gastón Jaime, de 16 y 24 años respectivamente, celebraban una fiesta familiar en la casa de su padre en inmediaciones de Lavalle y bulevar Seguí. Sobre las 23 las víctimas fueron en la moto Yamaha Crypton de una hermana para ir a buscar choripanes .

>>Leer más: "Motomel", el sobrenombre que testigos y vecinos ligaron a los crímenes de dos hermanos

A bordo de la moto, tomaron por Castellanos hacia Seguí y al cruzar 24 de Septiembre se les puso a la par de un Renault Clio gris en el que iba el hombre que les disparó, Morel. El que iba en el asiento trasero de la moto cayó allí mientras que quien conducía avanzó unos metros hasta perder el equilibrio en Castellanos entre Saavedra y Uruguay, donde impactó contra un auto estacionado. Ambos hermanos murieron en el acto.

Los testigos coincidieron en señalar un auto gris como el vehículo desde el cual dispararon contra los motociclistas. Uno de ellos recordó que había ido a comprar cigarrillos cuando vio pasar el auto, del que bajó un hombre que les dijo a los de la moto: “Qué te dije, choro de mierda, que te iba a agarrar”.

Según ese testimonio, los de la moto arrancaron y el atacante les disparó siete u ocho tiros con “una pistola enorme, plateada, cromada”. Luego se dirigió al testigo y le dijo: “Cumpa, con vos no pasa nada, con vos no es la bronca. Tené cuidado que estos giles andan robando”.

>>Leer más: Imputaron al presunto autor de un doble homicidio ocurrido en 2020

Testigos de identidad reservada ubicaron al mecánico de motos, conocido en la zona por su apodo Motomel, como quien conducía el auto gris en el que se movía Morel. Zapata fue detenido dos años después en su casa de Castellanos al 3600.

En tanto, Morel aceptó su responsabilidad penal en el doble crimen en mayo de 2024, cuando firmó un acuerdo en juicio abreviado por un total de 29 años de prisión por este doble homicidio, otro asesinato más, la portación ilegal de un arma de guerra, un robo y un hecho de amenazas.