Villa Gobernador Gálvez: realizaron un encuentro de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo

Miembros del gabinete municipal participaron de una reunión con los ediles para delinear políticas públicas comunes de cara a 2026

10 de diciembre 2025 · 10:30hs
Durante la reunión, los presentes coincidieron en rescatar la importancia fundamental del diálogo y el trabajo mancomunado para avanzar en soluciones concretas a las vecinas y vecinos de la ciudad, en temas tan trascendentes como la infraestructura urbana, seguridad, las mejoras y prevención en salud.
En las instalaciones del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, el intendente municipal Alberto Ricci lideró un encuentro de trabajo con todos los concejales de la ciudad, los cuatro ediles que comienzan su ejercicio desde el 10 de diciembre, y los secretarios y secretarias del gabinete municipal para trabajar de forma conjunta diferentes problemáticas y proyectos de la ciudad.

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci mencionó: “Llevamos adelante un encuentro de trabajo conjunto entre integrantes del Gabinete, todos los concejales de la ciudad en ejercicio, y los ediles que asumen la próxima semana, con el objetivo de elaborar una agenda en común y reforzar el compromiso de seguir transformando juntos a Villa Gobernador Gálvez”.

Dinámica de trabajo

“Esta dinámica de trabajo la vamos a seguir manteniendo de forma periódica para avanzar en la planificación hacia una ciudad moderna e inclusiva, comprometiendo a todos los actores de la sociedad y contemplando la pluralidad de voces”, agregó el intendente.

Temas tratados

Durante la reunión, los presentes coincidieron en rescatar la importancia fundamental del diálogo y el trabajo mancomunado para avanzar en soluciones concretas a las vecinas y vecinos de la ciudad, en temas tan trascendentes como la infraestructura urbana, seguridad, las mejoras y prevención en salud, el cuidado del medio ambiente, entre otros temas de interés general.

