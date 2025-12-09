Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup en Miami

La sub-16 de Newell's perdió de manera contundente por 4 a 0 con Inter Miami en el certamen internacional en el que además participan Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter Milán y River de Argentina

Un equipo representativo de Newell's , perteneciente a la categoría sub-16, sufrió un duro revés en el comienzo de la Messi Cup, un certamen internacional que se desarrolla en Miami y que reúne a importantes clubes de todo el mundo. Los pibes leprosos perdieron 4 a 0 en un choque ante Inter Miami, en su primer cruce en la competencia, en la que además participan Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter Milán y River de Argentina .

El duelo fue presenciado muy de cerca por el propio Leo Messi, que siguió las acciones mirando con mucha atención el cotejo protagonizado por el club de donde surgió y por el equipo donde se desempeña en este momento.

El dueño de casa no dejó dudas en la victoria, en este partido que se disputó en el Chase Stadium, y forjó un triunfo categórico en la primera fecha de la Messi Cup, válido por el Grupo A. Los goles de los locales fueron anotados por Zidane Cadet (2), Leandro Padilla y Nicolás Pineros. Vale destacar, que el torneo es transmitido por Disney Plus Premium.

Belluschi, DT de Newell's

En esta ocasión, Newell’s es dirigido por Marcelo Belluschi y formó desde el comienzo con Juan Cruz Allegranza; Tiziano Zalazar, Giovani Rubortone, Benjamín Vallejos y Juan Martín Berardo; Diego Ruiz Díaz, Josías Martínez y Thiago Valenti; Bautista Arévalo, Iani Romero,y Máximo Contreras.

Completan la delegación Agustín Molina, Gino Bujedo, Thomas Quevedo, Gonzalo Caraballo, Elías de Girolami, Agustín Cantero, Ciro Quizas, Benjamín Gómez, Santiago Fontana y Santino Botti. Y Lisandro Sacripanti como asistente, Teo Giovagnoli preparador físico, y Nicolás Sironi entrenador de arqueros.

Newell’s participará hasta el 14 de diciembre de la primera edición de la Messi Cup, torneo que se lleva adelante en Miami, Estados Unidos, que lleva el nombre del astro argentino y del cual participan además grandes clubes del mundo.

El torneo es sub-16 se inició este martes y los leprosos, que forman parte del Grupo A, se midieron a Las Garzas en el Chase Stadium. Luego, por las fechas 2 y 3 chocarán ante Los Blues y El Atleti. La escuadra rojinegra se encontrará representada en su mayoría por jugadores de la categoría 2010, con algunos jugadores de la 2009, conducidos por el entrenador Marcelo Belluschi.

Newell's con transmisión en vivo

El certamen cuenta con la transmisión en vivo de Disney+ a través de sus canales, por lo cual se podrán seguir todos los partidos de los pibes de Newell’s desde cualquier lugar.

La competencia pretende promover el desarrollo juvenil a nivel global y tiene su sede principal en las instalaciones del Inter Miami.

Los dos representantes argentinos son Newell’s y River, y el torneo se desarrolla en dos grupos de cuatro equipos, donde cada conjunto disputará al menos tres partidos en encuentros de 40 minutos por tiempo. Tras la fase inicial, los mejores avanzarán a las semifinales y finales, cuyo desenlace está programado para el domingo 14 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

Tras ese mal paso inicial, Newell’s se medirá este miércoles, a las 11.45, ante Chelsea, y seguirá su camino en esta exigente competencia, este jueves, a las 14, ante Atlético de Madrid.

El MVP de la MLS para Messi

El crack rosarino Lionel Messi, quien estuvo siguiendo muy cerca de la cancha el partido entre Newell’s e Inter Miami por la Messi Cup, fue elegido por las autoridades e la MLS como MVP de la temporada 2025. Lo consiguió por segundo año consecutivo y coronando una campaña en la que levantó la MLS Cup.

Leo arribó ese país en julio de 2023 y transformó por completo el mapa de la liga, tuvo este año una producción digna de los máximos elogios. Fue goleador, máximo asistidor, figura en todas las instancias decisivas y terminó quedándose con un premio que ganó con una diferencia abrumadora: más del 70% de los votos, casi 60 puntos de ventaja sobre su escolta. El 83% de los jugadores, el 73% de los cuerpos técnicos y el 55% de los medios lo eligieron como el más valioso.

Con otro argentino, Javier Mascherano, al mando del equipo, Messi completó una temporada descomunal. Sólo en la fase regular convirtió 29 goles en 28 partidos, a los que sumó 19 asistencias, números que ya lo habían hecho acreedor de la Bota de Oro.

Pero en los playoffs no levantó el pie del acelerador: en seis encuentros anotó otros seis goles y repartió nueve asistencias, incluyendo las dos en la final frente a Vancouver Whitecaps, clave para el 3-1 que consagraron a Las Garzas por primera vez en la Major League Soccer.

En total, finalizó el año con 35 goles y 28 asistencias en 34 partidos, participando en 63 de los 101 goles que marcó su equipo, un registro nunca antes visto en la MLS.