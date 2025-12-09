La Capital | Policiales | Marcelo Sain

Audiencia preliminar de juicio al exministro Marcelo Saín por una licitación fallida de compra de armas

El 11 y 15 de diciembre evaluarán las pruebas contra Saín. Tres funcionarios y una empresa en una causa sobre una tentativa de fraude por 17 millones de dólares

9 de diciembre 2025 · 18:35hs
El ex ministro de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti

El ex ministro de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti, Marcelo Sain.

Los próximos 11 y 15 de diciembre se realizará la audiencia preliminar sobre el juicio al exministro de Seguridad Marcelo Fabián Saín, de 59 años, y también alcanza a otros tres exfuncionarios y a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

La empresa es señalada como beneficiaria de una maniobra de tentativa de fraude en la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe. La operación, valuada en millones de dólares y frustrada en 2021, será debatida en esta audiencia preliminar.

La investigación la llevaron adelante los fiscales de la ciudad de Santa Fe Ezequiel Hernández y Matías Broggi. En esta etapa, la provincia actúa como único querellante a través de la Fiscalía de Estado. La audiencia estará a cargo del juez penal José Luis García Troiano y se desarrollará en la sala 3 del subsuelo de tribunales de la capital provincial.

>>Leer más. Causa Sain: el fiscal de Estado dio a entender que no hubo espionaje ilegal

Para la Fiscalía, Saín, Germán Montenegro y Maximiliano Novas habrían intentado direccionar la licitación, que manejaba un presupuesto oficial de $1.411 millones, equivalente en aquel momento a más de 16.825.831,98 de dólares. La maniobra se habría gestado —siempre según la Fiscalía— a partir del 18 de mayo de 2020. De haberse concretado el perjuicio hubiera sido de entre 2 y 8 millones de dólares, según los valores comparativos del rubro pistolas 9 mm ofrecidos por otras firmas en el mercado.

Las armas

El paquete incluía 12.000 pistolas 9 mm Jericho, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, todos de fabricación israelí. Para los investigadores, la operación buscaba beneficiar de manera indebida a una única empresa.

Los exfuncionarios están acusados de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso con tentativa de defraudación a la administración estatal. Para Saín, la Fiscalía solicitó 5 años de prisión, mientras que para Montenegro y Novas pidió 4 años. En tanto, el exjefe de Logística policial Marcelo Correa enfrenta un pedido de 3 años de prisión condicional.

>>Leer más. La fiscalía pide cinco años de prisión para Marcelo Sain por la causa armas

La firma Emprendimientos Grupo Patagónico, representante de la marca israelí IWI, también está imputada como persona jurídica —una instancia inédita para Santa Fe—. Según la acusación, habría intervenido activamente en la confección del pliego licitatorio con miras a obtener un beneficio económico estimado entre 2 y 8 millones de dólares. La empresa, que atravesó cambios de titularidad y presentó irregularidades administrativas, enfrenta un pedido de multa doble al beneficio esperado e inhabilitación por cinco años para participar en licitaciones públicas.

Suspendida

La licitación fue finalmente suspendida en febrero de 2021 tras la impugnación de Bersa SA y objeciones de distintos organismos provinciales. La causa se inició en marzo de 2021, tuvo imputaciones formales en 2022 y ahora entra en una etapa clave. La audiencia preliminar definirá si el caso avanza a juicio oral, donde se debatirá si existió o no un intento deliberado de perjudicar al Estado santafesino.

Noticias relacionadas
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Las balas estaban guardadas dentro de cajas en Colombres al 300.

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Dos personas fueron detenidas por encender el fuego en la zona norte.

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

Nicolás Cano discutía con su papá cuando una bala policial le impactó en la cabeza. Murió luego de 19 horas

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Lo último

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El ingreso de productos ilegales era de "pasadores" pero ahora se hace con camiones enteros y golpea directamente en la producción nacional
Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

Ovación
Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newells y Central

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Policiales
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Todo muy raro: indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como arrepentido serial

"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir
La Ciudad

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Economía

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre
Información General

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias
Política

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo

Las importaciones de bienes de consumo baten récords
Economía

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas
Información general

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo
Información General

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos