La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

Manuel Adorni presentó el informe final del órgano convocado por Javier Milei. Qué se sabe hasta ahora

9 de diciembre 2025 · 15:35hs
Manuel Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo. Se viene la reforma laboral

Manuel Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo. Se viene la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes en Casa Rosada las conclusiones finales del Consejo de Mayo, el órgano consultivo que el presidente Javier Milei creó para delinear un paquete de reformas estructurales. Ocho de los diez lineamientos trabajados por los consejeros se convertirán en proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Entre ellos se destacan la reforma laboral, la reforma tributaria y cambios en materia de educación, propiedad privada, recursos naturales y equilibrio fiscal.

Adorni remarcó que el informe completo, incluyendo las propuestas incorporadas y las que finalmente fueron descartadas, estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar. “Se trabajó sobre ocho puntos; la coparticipación quedó fuera por requerir la presencia de todos los gobernadores, y la reforma previsional por depender de la modernización laboral”, explicó el funcionario.

Las principales reformas que se enviarán al Congreso

Propiedad privada

El Consejo propone actualizar la Ley de Expropiaciones para que las indemnizaciones se definan al valor de mercado previo al anuncio, ajustadas por IPC y tasadas por organismos independientes.

Equilibrio fiscal

El gobierno presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida aprobada.

Reducción del gasto público

Adorni señaló que, según el informe, en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios cayó del 42% al 31% del PBI, uno de los argumentos con los que el Ejecutivo defiende la necesidad de continuar con la reducción del Estado.

>> Leer más: Losada aseguró que hay "muchísimas posibilidades" de que se apruebe la reforma laboral

Educación

La propuesta impulsa una mayor autonomía educativa: el Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero cada institución podrá diseñar su propio plan de estudios.

Reforma impositiva

Incluye iniciativas elaboradas por el Ministerio de Economía, como la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (“Inocencia Fiscal”) y un sistema simplificado de Ganancias, donde AFIP hará la declaración por el contribuyente.

Recursos naturales

El Consejo planteó cambios a la Ley de Glaciares, un proyecto que Milei ya adelantó que enviará al Congreso.

Modernización laboral

Prevé la derogación de normas consideradas “obsoletas”, entre ellas la Ley de Teletrabajo sancionada en pandemia. Adorni afirmó que la normativa “no tuvo el efecto deseado” y debe ser reemplazada por un marco más flexible.

Apertura comercial

El documento sostiene que Argentina es “el país más cerrado del mundo en términos relativos” y propone reducir barreras arancelarias y paraarancelarias, además de armonizar el marco jurídico con estándares internacionales.

Quiénes participaron del cierre del Consejo

En la última reunión, Adorni estuvo acompañado por cinco de los seis consejeros: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, por el Poder Ejecutivo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias, Carolina Losada, senadora nacional (UCR), por la Cámara Alta, Cristian Ritondo, diputado nacional (PRO), por la Cámara Baja y Martín Rappallini, titular de la UIA, por el sector empresarial.

El gran ausente fue Germán Martínez, titular de la UOCRA, en medio del malestar generado por la posibilidad de limitar las cuotas solidarias en la reforma laboral. La CGT había manifestado su rechazo al primer borrador y el dirigente evitó participar del encuentro final.

>>Leer más: Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral

Qué viene ahora

El informe del Consejo de Mayo será la base del paquete de proyectos de “tercera generación” que Milei enviará al Congreso para su debate en las extraordinarias. El Gobierno apuesta a que las reformas representen un nuevo ciclo en materia laboral, tributaria y de funcionamiento del Estado.

Noticias relacionadas
Las sesiones se extenderán hasta el 30 de diciembre de 2025.

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

El recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado, inclusivo y productivamente consistente.

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias, que se llevarán adelante del 10 al 30 de diciembre. 

Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral

Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral y el presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

Bullrich anticipó que ya comenzaron las negociaciones para aprobar la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Lo último

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El ingreso de productos ilegales era de "pasadores" pero ahora se hace con camiones enteros y golpea directamente en la producción nacional
Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

Ovación
Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newells y Central

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Policiales
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Todo muy raro: indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como arrepentido serial

"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir
La Ciudad

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Economía

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre
Información General

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias
Política

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo

Las importaciones de bienes de consumo baten récords
Economía

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas
Información general

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo
Información General

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos