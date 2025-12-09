Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

Manuel Adorni presentó el informe final del órgano convocado por Javier Milei. Qué se sabe hasta ahora

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció este martes en Casa Rosada las conclusiones finales del Consejo de Mayo, el órgano consultivo que el presidente Javier Milei creó para delinear un paquete de reformas estructurales. Ocho de los diez lineamientos trabajados por los consejeros se convertirán en proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Entre ellos se destacan la reforma laboral , la reforma tributaria y cambios en materia de educación, propiedad privada, recursos naturales y equilibrio fiscal .

Adorni remarcó que el informe completo, incluyendo las propuestas incorporadas y las que finalmente fueron descartadas, estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar . “Se trabajó sobre ocho puntos; la coparticipación quedó fuera por requerir la presencia de todos los gobernadores, y la reforma previsional por depender de la modernización laboral”, explicó el funcionario.

El Consejo propone actualizar la Ley de Expropiaciones para que las indemnizaciones se definan al valor de mercado previo al anuncio , ajustadas por IPC y tasadas por organismos independientes.

El gobierno presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria , que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida aprobada.

Reducción del gasto público

Adorni señaló que, según el informe, en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios cayó del 42% al 31% del PBI, uno de los argumentos con los que el Ejecutivo defiende la necesidad de continuar con la reducción del Estado.

Educación

La propuesta impulsa una mayor autonomía educativa: el Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero cada institución podrá diseñar su propio plan de estudios.

Reforma impositiva

Incluye iniciativas elaboradas por el Ministerio de Economía, como la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (“Inocencia Fiscal”) y un sistema simplificado de Ganancias, donde AFIP hará la declaración por el contribuyente.

Recursos naturales

El Consejo planteó cambios a la Ley de Glaciares, un proyecto que Milei ya adelantó que enviará al Congreso.

Modernización laboral

Prevé la derogación de normas consideradas “obsoletas”, entre ellas la Ley de Teletrabajo sancionada en pandemia. Adorni afirmó que la normativa “no tuvo el efecto deseado” y debe ser reemplazada por un marco más flexible.

Apertura comercial

El documento sostiene que Argentina es “el país más cerrado del mundo en términos relativos” y propone reducir barreras arancelarias y paraarancelarias, además de armonizar el marco jurídico con estándares internacionales.

Quiénes participaron del cierre del Consejo

En la última reunión, Adorni estuvo acompañado por cinco de los seis consejeros: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, por el Poder Ejecutivo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias, Carolina Losada, senadora nacional (UCR), por la Cámara Alta, Cristian Ritondo, diputado nacional (PRO), por la Cámara Baja y Martín Rappallini, titular de la UIA, por el sector empresarial.

El gran ausente fue Germán Martínez, titular de la UOCRA, en medio del malestar generado por la posibilidad de limitar las cuotas solidarias en la reforma laboral. La CGT había manifestado su rechazo al primer borrador y el dirigente evitó participar del encuentro final.

Qué viene ahora

El informe del Consejo de Mayo será la base del paquete de proyectos de “tercera generación” que Milei enviará al Congreso para su debate en las extraordinarias. El Gobierno apuesta a que las reformas representen un nuevo ciclo en materia laboral, tributaria y de funcionamiento del Estado.