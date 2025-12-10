La Capital | La Ciudad | jubilados

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Según trabajadores y afiliados, las autoridades quieren bajar el nivel el espacio de calle Sarmiento, quitar internaciones y terapia intensiva

10 de diciembre 2025 · 14:55hs
Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En la puerta del Pami I de Rosario se reunieron este miércoles afiliados, trabajadores y gremialistas para protestar ante las ideas de cierre que sobrevuelan al policlínico del centro. Según confirmaron las autoridades a los profesionales de la salud y jubilados, a partir de enero ese espacio pasaría a ser un hospital de baja complejidad y quedarían afuera prestaciones esenciales.

Desde el Frente de Jubilados en Lucha (Frejel) hasta la Asamblea de Jubilados de Rosario llegaron a la sede del Pami I, ubicada en Sarmiento entre Urquiza y Tucumán. Sin molestar, el sol alumbró a los grupos que llegaban envueltos en banderas, con folletos y equipos de sonidos. Es que los afiliados que se atienden en Pami tienen en claro que el policlínico de la zona centro de la ciudad es una pieza fundamental para su salud.

Más que rumores, la baja de categoría de los policlínicos en la práctica es un hecho porque sacaron prestaciones”, sostuvo María Elena Molina, referente de la Asamblea de Jubilados de Rosario. Acto seguido enumeró una lista de atenciones que se perdieron como las operaciones de cataratas y la dilatación de los tratamientos de rehabilitación para pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV), sin olvidarse del recorte en medicamentos: “Varios jueces, en Mendoza, Tucumán, San Luis, dictaron la restitución del 100% de los remedios, pero no se aplica” , planteó.

>> Leer más: En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios

Molina recordó que los directorios de todo el país están intervenidos y con acusaciones cruzadas entre los propios interventores. “Como en las escuelas, el policlínico se mantiene activo por los trabajadores”, aseguró, exponiendo sus años como docente.

Movilización trabajadores y afiliados PAMI02

Molina teme que, con la llegada del verano, el gobierno avance sobre reformas en la salud de los afiliados a la obra social del Estado. “Son tiempos de vacaciones y la gente está distendida. En enero siempre se da un golpe certero a los jubilados”, señaló. Recordó cuando, en el verano de 2024, se iniciaron las extensas auditorias en el Pami a nivel nacional y un año más tarde se aplicó un brutal recorte en las farmacias, que dejó sin medicamentos al 100% para sus afiliados.

>> Leer más: El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

“Esta obra social no la regaló nadie porque históricamente fue financiada por el aporte de los jubilados y activos”, apuntó Molina.

Protesta en Pami I

El himno nacional acompañó la protesta. Camisa blanca dentro un jean azul para uno de los jubilados que entonó las estrofas que acompañan a todos los argentinos. Luego, unas sentidas palabras: “Libertad que tenemos que procurar y la lucha que siempre tenemos que dar”. El intérprete no se quedó ahí y apuntó: “Este anhelo de cerrar el Pami a ellos no le hace daño”.

Embed - ADVIERTEN QUE EL PAMI 1 ESTÁ EN PELIGRO DE CIERRE - CLAUDIA INDIVIGLIA

Claudia Indiviglia, secretaria general del sindicato Norte de Rosario, recordó en LT8 que esta lucha se viene desarrollando desde hace más de un año cuando “quisieron cerrar el Pami diciendo que tenía problemas con el gas”.

Movilización trabajadores y afiliados PAMI

La gremialista reconoció charlas con el propio Esteban Leguizamo, director del Pami a nivel nacional, que, aunque desmintió los rumores de bajar la categoría del policlínico, se contradijo con los propios directores del nosocomio: “La primera semana de diciembre había una auditoría, pero no se hizo. Pedimos reunión con las autoridades nacionales y no tenemos respuesta. Los de Rosario no se quisieron reunir porque, dicho por ellos, tenían que ver cómo iban a aplicar los cambios en enero”.

La idea de la dirección de la obra social es trasladar a todos los afiliados con dolencias de alta complejidad al Pami II, en Olivé 1159, a pasos del Parque Alem en la zona norte de Rosario. En tanto, según explicó Indiviglia, la sede del centro quedará disponible para tratamientos que no requieran de mayores cuidados eliminando internaciones y terapia intensiva.

