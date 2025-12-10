La Capital | La Región | Villa Constitución

Villa Constitución celebró los 100 años de su puerto de cabotaje

Con un acto oficial, la ciudad homenajeó una obra clave para el desarrollo industrial y productivo de la región desde 1925

10 de diciembre 2025 · 17:05hs
Las actividades por el centenario continuaron el lunes

Las actividades por el centenario continuaron el lunes, feriado nacional, con un festival en el puerto de cabotaje. Hubo música en vivo, gastronomía, juegos y propuestas recreativas. 
Villa Constitución celebró los 100 años de su puerto de cabotaje

Villa Constitución celebró los 100 años de su puerto de cabotaje

Villa Constitución celebró los 100 años de su puerto de cabotaje

La mañana del viernes último abrió oficialmente las celebraciones por los 100 años del puerto de cabotaje de Villa Constitución. Autoridades provinciales y municipales, referentes del ámbito portuario, instituciones intermedias y vecinos participaron de un acto que rindió homenaje a una obra clave para el desarrollo industrial y productivo de la región desde 1925.

La ceremonia comenzó con palabras de bienvenida que resaltaron el papel histórico del puerto como motor económico y parte inseparable de la identidad local. Se evocó el recorrido que va desde el primitivo Puerto de las Piedras, pasando por el desaparecido puerto de ultramar levantado en 1888, hasta la puesta en funciones del actual puerto de cabotaje en noviembre de 1925.

Villa Constitución - 100 años puerto (2)

Entre los presentes estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el senador departamental Germán Giacomino; el intendente Jorge Berti; el presidente del Ente Administrador del Puerto, Hernán Salemi; concejales, presidentes comunales, autoridades de Transporte de la provincia, representantes de los puertos de Rosario, Santa Fe y Reconquista, Zona Franca, fuerzas de seguridad, Aduana, Senasa, instituciones intermedias y empresas del sector.

Tras la lectura de salutaciones ingresaron las banderas de ceremonia. Daniela Pellegrini, vicedirectora de la escuela N°1227 “Puerto de las Piedras”, ofreció un mensaje alusivo al nombre del establecimiento ligado a la historia portuaria. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino.

El tramo de alocuciones estuvo a cargo de Salemi, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el intendente Berti; el senador Giacomino y el ministro Puccini.

Villa Constitución - 100 años puerto (1)

Conmemoración en el puerto

Uno de los momentos más significativos fue el descubrimiento del tótem conmemorativo del centenario. También se entregaron placas recordatorias al Ente Administrador por parte de organismos provinciales, municipales y portuarios, además de Prefectura y la Unidad Regional VI.

En el mismo marco fueron homenajeados tres ex trabajadores de la ex Junta Nacional de Granos —Ramón Riquelme, Osvaldo Pérez y Juan Carlos Albornoz— en reconocimiento a su trayectoria y aporte al sector.

Obsequios y menciones

Durante la ceremonia se entregaron pinturas de la artista Ana Boulán a autoridades provinciales y municipales, así como a los directores del Ente Administrador: Marcelo Temperini, Germán Compagnucci, Fulvio Monti y Juan Carlos Uboldi.

Se destacó además el compromiso de Analia Rosini y Osvaldo Boulan, presentes desde la creación del Ente Administrador y considerados pilares de la institución.

Cierre artístico

El músico y cantautor Diego Salazar interpretó dos composiciones propias: una dedicada a Villa Constitución y otra que propuso como Himno de la Provincia de Santa Fe, aportando un cierre artístico con fuerte impronta regional.

Posteriormente, Salemi entregó un reconocimiento al periodista Ariel Gómez, conductor de la ceremonia y responsable de aportar los datos que confirmaron el centenario del puerto de cabotaje, origen de la celebración.

La jornada concluyó con la invitación a recorrer la muestra de artes plásticas “Buscando la identidad perdida”, que incluyó esculturas de Carina Aubert y Victoria Benzi, pinturas de Ana Boulán, Gustavo Lelli, Guillermo Ginessi y Fernando Ríos, acompañadas por la música de Ignacio Giovanetti.

Las actividades por el centenario continuaron el lunes, feriado nacional, con un festival en el puerto de cabotaje. Hubo música en vivo, gastronomía, juegos y propuestas recreativas. La grilla artística incluyó a DJ Julián Matías (apertura y cierre), Grupo Tinkus, Modo Noche, La Sarnosa, Ni Fu Ni Funk, Spray y More Velázquez. Todos artistas locales, ya que la intención del Ente Administrador del Puerto de Cabotaje de Villa Constitución fue dar espacio y respaldo a los talentos villenses.

>>Leer más: Desde noviembre el muncipio de Villa Constitución refuerza su estrategia en la prevención del dengue

Noticias relacionadas
Efectivos de Prefectura realizan un rastrillaje del río en busca de la lancha que se hundió en la noche del 24 al 24 de noviembre frente a San Lorenzo.

Muerte de un policía en el río: comenzó la búsqueda de la lancha hundida en San Lorenzo

En Venado Tuerto el evento incluyó la obra teatral “Navidad: Made in Argentina”, que invitó a reflexionar sobre las costumbres navideñas a través de la historia de tres duendes.

Santa Fe encendió la Navidad con luces, música y comunidad en cada ciudad

 La iniciativa se consolidó como una de las acciones más destacadas del año en materia de producción local y educación ambiental, promoviendo hábitos saludables.

El programa "Huertas San Martín" llegó a 17 localidades en 2025

Durante la reunión, los presentes coincidieron en rescatar la importancia fundamental del diálogo y el trabajo mancomunado para avanzar en soluciones concretas a las vecinas y vecinos de la ciudad, en temas tan trascendentes como la infraestructura urbana, seguridad, las mejoras y prevención en salud.

Villa Gobernador Gálvez: realizaron un encuentro de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos
La Ciudad

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez