Villa Constitución celebró los 100 años de su puerto de cabotaje

Con un acto oficial, la ciudad homenajeó una obra clave para el desarrollo industrial y productivo de la región desde 1925

Las actividades por el centenario continuaron el lunes, feriado nacional, con un festival en el puerto de cabotaje. Hubo música en vivo, gastronomía, juegos y propuestas recreativas.

La mañana del viernes último abrió oficialmente las celebraciones por los 100 años del puerto de cabotaje de Villa Constitución. Autoridades provinciales y municipales, referentes del ámbito portuario, instituciones intermedias y vecinos participaron de un acto que rindió homenaje a una obra clave para el desarrollo industrial y productivo de la región desde 1925.

La ceremonia comenzó con palabras de bienvenida que resaltaron el papel histórico del puerto como motor económico y parte inseparable de la identidad local . Se evocó el recorrido que va desde el primitivo Puerto de las Piedras, pasando por el desaparecido puerto de ultramar levantado en 1888, hasta la puesta en funciones del actual puerto de cabotaje en noviembre de 1925.

Entre los presentes estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el senador departamental Germán Giacomino; el intendente Jorge Berti; el presidente del Ente Administrador del Puerto, Hernán Salemi; concejales, presidentes comunales, autoridades de Transporte de la provincia, representantes de los puertos de Rosario, Santa Fe y Reconquista, Zona Franca, fuerzas de seguridad, Aduana, Senasa, instituciones intermedias y empresas del sector.

Tras la lectura de salutaciones ingresaron las banderas de ceremonia. Daniela Pellegrini, vicedirectora de la escuela N°1227 “Puerto de las Piedras”, ofreció un mensaje alusivo al nombre del establecimiento ligado a la historia portuaria. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino.

El tramo de alocuciones estuvo a cargo de Salemi, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el intendente Berti; el senador Giacomino y el ministro Puccini.

Villa Constitución - 100 años puerto (1)

Conmemoración en el puerto

Uno de los momentos más significativos fue el descubrimiento del tótem conmemorativo del centenario. También se entregaron placas recordatorias al Ente Administrador por parte de organismos provinciales, municipales y portuarios, además de Prefectura y la Unidad Regional VI.

En el mismo marco fueron homenajeados tres ex trabajadores de la ex Junta Nacional de Granos —Ramón Riquelme, Osvaldo Pérez y Juan Carlos Albornoz— en reconocimiento a su trayectoria y aporte al sector.

Obsequios y menciones

Durante la ceremonia se entregaron pinturas de la artista Ana Boulán a autoridades provinciales y municipales, así como a los directores del Ente Administrador: Marcelo Temperini, Germán Compagnucci, Fulvio Monti y Juan Carlos Uboldi.

Se destacó además el compromiso de Analia Rosini y Osvaldo Boulan, presentes desde la creación del Ente Administrador y considerados pilares de la institución.

Cierre artístico

El músico y cantautor Diego Salazar interpretó dos composiciones propias: una dedicada a Villa Constitución y otra que propuso como Himno de la Provincia de Santa Fe, aportando un cierre artístico con fuerte impronta regional.

Posteriormente, Salemi entregó un reconocimiento al periodista Ariel Gómez, conductor de la ceremonia y responsable de aportar los datos que confirmaron el centenario del puerto de cabotaje, origen de la celebración.

La jornada concluyó con la invitación a recorrer la muestra de artes plásticas “Buscando la identidad perdida”, que incluyó esculturas de Carina Aubert y Victoria Benzi, pinturas de Ana Boulán, Gustavo Lelli, Guillermo Ginessi y Fernando Ríos, acompañadas por la música de Ignacio Giovanetti.

Las actividades por el centenario continuaron el lunes, feriado nacional, con un festival en el puerto de cabotaje. Hubo música en vivo, gastronomía, juegos y propuestas recreativas. La grilla artística incluyó a DJ Julián Matías (apertura y cierre), Grupo Tinkus, Modo Noche, La Sarnosa, Ni Fu Ni Funk, Spray y More Velázquez. Todos artistas locales, ya que la intención del Ente Administrador del Puerto de Cabotaje de Villa Constitución fue dar espacio y respaldo a los talentos villenses.

>>Leer más: Desde noviembre el muncipio de Villa Constitución refuerza su estrategia en la prevención del dengue