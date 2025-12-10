La Capital | La Región | Santa Fe

Santa Fe encendió la Navidad con luces, música y comunidad en cada ciudad

Las localidades aportaron su impronta, pero todas coincidieron en un mismo espíritu: reunir familias, fortalecer lazos comunitarios y celebrar con esperanza el cierre del año

10 de diciembre 2025 · 12:30hs
En Venado Tuerto el evento incluyó la obra teatral “Navidad: Made in Argentina”

En Venado Tuerto el evento incluyó la obra teatral “Navidad: Made in Argentina”, que invitó a reflexionar sobre las costumbres navideñas a través de la historia de tres duendes.
La provincia de Santa Fe dio inicio oficial a la temporada navideña con el tradicional encendido de los arbolitos en sus principales localidades. Cada ciudad aportó su impronta, pero todas coincidieron en un mismo espíritu: reunir a las familias, fortalecer lazos comunitarios y celebrar con esperanza el cierre del año.

Granadero Baigorria

En el Parque Sur, vecinos y familias se congregaron para acompañar el encendido del árbol navideño, tradición que año tras año marca el inicio de las fiestas. Los coros locales ofrecieron interpretaciones especiales que dieron solemnidad al momento, mientras las luces iluminaron el parque en un gesto de unión y alegría compartida.

A todas luces en Reconquista

La Plaza 25 de Mayo se transformó en escenario de encuentro cuando cientos de familias participaron del encendido del árbol. El intendente Amadeo Enrique Vallejos encabezó la ceremonia junto a representantes de iglesias y autoridades locales, destacando la importancia de la reflexión y el perdón en este tiempo. La celebración incluyó la bendición del árbol, la cuenta regresiva con niños y la intervención artística de estudiantes que invitaron a los vecinos a sumar palabras de esperanza, construyendo un gesto colectivo de unión. música, fotografías y el hashtag #navidadetodos reforzaron el sentido comunitario de la jornada.

Reconquista - arbolito 01

Villa Gobernador Gálvez

La plaza del Ferroviario fue el epicentro de una noche festiva que reunió a decenas de familias. La banda infanto-juvenil Martín Miguel de Güemes interpretó villancicos y temas populares, acompañando el encendido del árbol. El intendente Alberto Ricci agradeció a los trabajadores municipales y a las instituciones que hicieron posible el evento, subrayando el compromiso de su gestión con el fortalecimiento de los espacios públicos. El mensaje navideño cerró la velada con deseos de unión y proyectos compartidos para el año próximo.

Puerto San Martín

La Plaza San Martín se iluminó con un evento que combinó música en vivo, feria gastronómica y actividades para niños, incluyendo la esperada visita de Papá Noel. Familias y turistas disfrutaron de un ambiente festivo que ya es tradición en la ciudad, impulsado por el municipio para fortalecer el espíritu de unión y participación ciudadana.

Funes

El Mercado Don Bosco fue el escenario elegido para el encendido del árbol navideño, acompañado por una propuesta cultural y gastronómica. Una Big Band brindó un repertorio festivo, mientras un DJ animó la previa y el cierre. Papá Noel recibió cartas de los más pequeños y las bodegas invitadas ofrecieron degustaciones. La rotonda de Av. Fuerza Aérea e Hipólito Yrigoyen también se convirtió en punto de encuentro, con música, glitter y la presencia de Mamá Noel, consolidando a Funes como un nuevo polo de celebraciones familiares.

San Lorenzo

En la plaza San Martín, la ciudad celebró el inicio del mes de la Navidad con el tradicional concierto de la Misa Criolla, interpretado por la Confluencia Coral “Ariel Ramírez”. La velada reunió a vecinos y familias en un marco de solemnidad y emoción, reafirmando la identidad cultural de San Lorenzo y sumando música y encuentro a las actividades que la Municipalidad organiza para vivir este tiempo festivo.

San Lorenzo - navidad 01

Villa Constitución

El municipio organizó el tradicional encendido del árbol de Navidad en la plaza central, acompañado por actividades culturales y la presencia de vecinos que se acercaron a compartir la celebración. El lema institucional fue claro: “Encendamos juntos la esperanza”.

Roldán

La ciudad se sumó a la agenda cultural de fin de año con música en vivo, espectáculos y propuestas familiares que acompañaron el encendido del árbol navideño. El encuentro reforzó la idea de compartir y celebrar en comunidad, integrando a Roldán en el mosaico de celebraciones provinciales.

Alvear

El CEA fue el lugar donde vecinos y vecinas se reunieron para despedir el año con la muestra de talleres, la visita de Papá Noel y el encendido del arbolito. La noche cerró con música en vivo de La Bogareña, en un encuentro que reafirmó el valor de compartir y celebrar juntos.

Alvear - arbolito 01

Venado Tuerto

En el sur provincial, precisamente en el Parque Municipal General Belgrano, familias y autoridades locales participaron del encendido del árbol, trasladado allí por obras en la plaza San Martín. El evento incluyó la obra teatral “Navidad: Made in Argentina”, que invitó a reflexionar sobre las costumbres navideñas a través de la historia de tres duendes. El intendente, Leonel Chiarella, acompañó la celebración, que se extendió también a las calles céntricas con arbolitos instalados por el municipio, reforzando el espíritu festivo en toda la ciudad.

venado Tuerto - arbolito 01

