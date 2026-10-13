El Centro de Teatro Independiente de Sastre celebró su 40° aniversario sobre las tablas

Con la reposición de la obra "Por haber amado tanto", del autor regional Oscar "Cacho" Balbi, escrita especialmente para el grupo vocacional, festejaron el amor por el teatro

El Centro de Teatro Independiente Ciudad de Sastre (CTI) cumplió 40 años de su conformación y lo celebró como mejor lo sabe hacer: sobre el escenario interpretando una obra escrita especialmente para el grupo por quien fuera durante 26 años su director, Oscar "Cacho" Balbi.

Pasaron 23 años desde que la obra "Por haber amado tanto" se presentó sobre un escenario con el elenco del CTI. Fue justamente para el Encuentro Provincial de Teatro que se desarrolló en Rosario en noviembre de 2003. Hasta allí fueron los integrantes del grupo vocacional sastrense, luego de superar la instancia regional que los seleccionó para la competencia provincial.

En ese momento, la oportunidad de mostrar una pieza teatral costumbrista sobre los primeros pobladores de un pueblo que pudo haber sido Sastre durante la década de 1930, hizo que el CTI se llevara el aplauso del público y varias menciones por el despliegue actoral y las caracterizaciones ambientales y de vestuario.

Más de dos décadas después, la obra que se estrenó originalmente en 1998, volvió a vivir sobre el escenario de la sala Monticello D'Alba de la Sociedad Italiana Sastre con motivo del aniversario del grupo y en el marco de los festejos por los 140 años de la localidad.

El CTI Sastre se conformó en 1986, el año del centenario de la cabecera del departamento San Martín y durante su trayectoria pasaron decenas de personas que dieron vida a los distintos personajes de las obras de teatro presentadas. Algunos aún hoy permanecen en el staff del grupo. Una de ellas es la actual directora, Marcela Marchese, quien además continúa con su actividad actoral.

Aniversario sobre las tablas

"Entendimos que una de las mejores formas de celebrar los cuarenta años del CTI era hacerlo sobre el escenario y la obra 'Por haber amado tanto', de nuestro querido director Cacho Balbi, era la más indicada por varias razones. En primer lugar porque fue escrita especialmente para este grupo, en segundo lugar porque pudimos subir al escenario a todos los integrantes del staff actual, a dos ex compañeros y a dos adolescentes que son familiares de gente que conformó el CTI a lo largo de muchos años y que actualmente son parte del Taller Municipal de Teatro. Es decir, que con esta obra reunimos al pasado, el presente y el futuro del teatro vocacional de Sastre", expresó Marchese cuando finalizó la función el viernes 9 de octubre.

Con mucha emoción, una vez terminadas las dos funciones que se ofrecieron a sala llena el viernes y el domingo, los actores y actrices que alguna vez conformaron el grupo se sumaron a una fotografía colectiva sobre el escenario y recibieron presentes de parte de los miembros del actual CTI.

En tanto que el sábado, todo el grupo celebró en una cena, una década más de teatro vocacional sastrense.

>>Leer más: Teatro para bebés en Rosario: Ito vuelve con varias funciones en octubre