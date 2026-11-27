Tiago PZK sorprendió con su confesión respecto de su reciente vínculo con La Joaqui y sus deseos de paternidad. El artista, que comenzó una relación con su colega hace pocos meses, aseguró que quiere tener a su primer hijo en 2027.

La pareja se confirmó en septiembre pasado, y recibió algunos cuestionamientos dado que La Joaqui se había separado de Luck Ra en julio, después de dos años de relación. En aquel momento, la artista habló públicamente varias veces del dolor que significó esa ruptura, pero decidió apostar rápidamente a un nuevo amor con Tiago.

“Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón”, dijo Tiago en una entrevista.

“Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap, yo vivía en un kiosco en ese momento”, agregó. “Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo”, cerró.

Las palabras de Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago Pzk

Poco después de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, el cordobés hizo una publicación en redes donde dejó entrever que su expareja había comenzado una nueva relación con alguien de su entorno cercano. "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un e xgran amigo hace un tiempo", afirmó.